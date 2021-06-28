النجم العالمي إيد شيران يعود بقوة بأغنيته الجديدة "العادات السيئة"





يعود النجم العالمي إيد شيران رسميًا بأغنيته المنفردة الجديدة " العادات السيئة " التي أصدرها عبر مختلف المنصات الموسيقية بالتزامن مع فيديو كليب من إخراج ديف مايرز.



قضى إد شيران السنوات القليلة الماضية بعيدًا عن الأضواء بعد جولته التي حطمت الأرقام القياسية لمدة عامين واستقباله لإبنته الأولى حيث يمثل هذا العمل عودة إد شيران الرسمية الى الساحة الفنية العالمية بعمل مبهج.



المعروف عن شيران انه فنان يحب الذهاب بعيداً بأفكاره إلى آفاق جديدة وغير متوقعة محاولاً في كل عمل ان يدفع بحدود ابداعه الى مستويات أعلى.

بإيقاع سريع وموسيقى صيفية يعود إد شيران بهذا العمل الذي شارك في كتابته وانتاجه الى جانب جوني ماكديد (كاتب اغنية shape of you) وفريد.

في هذا الفيديو كليب نرى إد كما لم نره من قبل لأنه يصور شخصية مصاص دماء، ويظهر "عادته السيئة" كما هو عنوان الأغنية في سهرة صاخبة مع شخصيات خيالية، بحيث يتخلى عن شهره البرتقالي ويتحول لشعر ابيض، مع انياب طويلة ويمضي امسية صاخبة الى ان يعود الى طبيعته مع اشراق الشمس في اليوم التالي.



وكتب شيران : “أشعر بالسعادة بعودتي بأغنيتي الجديدة”. “كنت أرغب في عرض مقطع الفيديو الخاص بـ” العادات السيئة “على طبيعة العادات بطريقة خيالية ، لذلك قررت اختيار مصاصي الدماء. كان الدخول في الشخصية أمرًا ممتعًا للغاية باستثناء القفز عن المرتفعات (لم يكن ذلك ممتعًا للغاية).

وللإحتفال بهذا الإصدار، قدم إد استعراضاً خاصاُ للغنية عبر تطبيق تيك توك بالتزامن مع الفقرات التي يقدمها التطبيق مع عرض مباريات اليورو 2020.

و تعتبر الأغنية أول إصدار رسمي للفنان الحائز على جائزة جرامي منذ ألبومه No.6.