وزير الخارجية يبحث تطورات أزمة سد النهضة مع نظيرته الكينية

قال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن سامح شكري، وزير الخارجية، التقى بنظيرته الكينية، على هامش زيارته لروما.



وأضاف حافظ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الاثنين، أن شكري بحث خلال اللقاء تعزيز العلاقات الثنائية، والقضايا الإقليمية والقارية، بما في ذلك تطورات قضية سد النهضة.

وتوجه سامح شكري، وزير الخارجية، إلى العاصمة الإيطالية روما؛ وذلك للمشاركة في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش، والذي سيعقد اليوم الاثنين بمشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء بالتحالف.

