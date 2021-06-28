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تتويج شينسكي ناكامورا وحصوله على التاج بعد الفوز على كينج كورين في عرض سماك داون

الإثنين 28/يونيو/2021 - 03:28 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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شهد عرض سماك داون خلال الأسوبع الجاري الكثير من الأحداث والنزالات الهامة للغاية ومن بينها كان فوز بايلي وسيث رولينز على بيانكا بلير وسيزارو بعد أن نجحت بايلي في تثبيت بطلة سماك داون.

في الوقت الذي شهد فيه العرض أيضًا تتويج شينسكي ناكامورا وحصوله على التاج بعد أن نجح في الفوز على كينج كورين وتم إقامة حفل صغير له وإرتدى خلاله التاج.

وشهد العرض أيضاً فوز بيج اي على أبولو كروز وتأهله إلى موني إن ذا بانك بعد أن إستفاد من إبعاد القائد عزيز عن الحلبة بسبب تدخله المتكرر وتمكن من تحقيق الفوز.

وأثار إعلان سونيا ديفيل عن مشاركة كارميلا في نزال موني ان ذا بنك غضب ليف مورجان والتي كانت ترى أنها الأحث في المشاركة بعد الفوز على كارميلا الاسبوع الماضي قبل أن تنجح ليف مورجان في أن تكرر التفوق على منافستها خلال الأسبوع الجاري أيضًا.

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