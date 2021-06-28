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التباين يسيطرعلي أسواق المال الإماراتية في ختام التعاملات

الإثنين 28/يونيو/2021 - 03:37 م
أسواق المال الإماراتية
أسواق المال الإماراتية
نيفين سمير
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أنهت أسواق المال الإماراتية تعاملات جلسة اليوم الاثنين، على تباين لينخفض سوق دبي المالي ويستلم لعمليات جني الأرباح السريعية, فيما واصل سوق أبوظبي للأوراق المالية صعوداً للجلسة الثانية له خلال هذا الأسبوع.

ومع ختام التعاملات اليوم انخفض سوق دبي المالي1.07 بالمائة، وصولاً إلى 2839.97 نقطة، مع إقفال الجلسة.

كما جرت تعاملات على أسهم دبي بحجم 111.95 مليون سهم، بقيمة 150.81 مليون درهم.

وانخفض سهم  الإمارات دبي الوطني 1.81 بالمائة, ودبي الإسلامي 1.02 بالمائة وإعمار العقارية 1.63 بالمائة, وإعمار للتطوير 0.78 بالمائة, وإعمار مولز 1.42 بالمائة, والاتحاد العقارية 1.85 بالمائة, في حين استقر سهم داماك العقارية.

و ارتفع سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.63 بالمائة إلى مستويات 6749.16 نقطة، عبر تعاملات بحجم 231.67 مليون سهم، بقيمة 1.65 مليار درهم.

وجاءت أسهم قيادية على رأس الارتفاعات سهم  الفا ظبي القابضة لليوم الثاني لها من التداول 12.67 بالمائة, وأبوظبي التجاري 2.07 بالمائة, وبنك أبوظبي الأول 0.62 بالمائة, ودانة غاز 1.08 بالمائة, ورأس الخيمة العقارية 1.42 بالمائة, في حين استقر سهم بنك أبوظبي الإسلامي .

وأنهت أسواق المال الإماراتية تعاملات جلسة أمس الأحد، على ارتفاع هامشي لسوق دبي المالي، وصعود لسوق أبوظبي للأوراق المالية وذلك بدعم من إدراج شركة ألفا ظبي وارتفاع سهم العالمية القابضة.

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