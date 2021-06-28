عاجل.. ترقية 5539 موظفا بالعدل اعتباراً من أول يوليو







وجه المستشار عمر مروان وزير العدل بإعمال قواعد ترقية السادة الموظفين بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية، وتحديد المنطبق عليهم الشروط، وأسفر ذلك عن ترقية 5539 موظف اعتبارًا من 172020، وذلك على النحو التالي:-

- 2291 موظف بالقسم المدني.

- 1685 موظف بأقلام المحضرين.

- 816 موظف بقسم الخدمات المعاونة.

- 747 موظف بالمحاكم الاقتصادية والأخصائيين ( قانوني – نفسي – اجتماعي ).

وسيتم تباعًا ترقية كل من يستوفي شروط الترقية في جميع قطاعات الوزارة والمصالح التابعة لها، وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية والتعليمات الخاصة به.