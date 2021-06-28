بدء العمل بمركز جامعة الفيوم على ضفاف بحيرة قارون



أعلنت إدارة جامعة الفيوم عن افتتاح مركز جامعة الفيوم المقام على ضفاف بحيرة قارون، وجاهزيته لاستقبال السادة الزائرين، والمشتركين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، بداية من اليوم الموافق الإثنين ٢٠٢١٦٢٨



على أن يكون سعر تذكرة الدخول (٢٠ جنيهًا) لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، و(٥٠ جنيهًا) لغير العاملين بالجامعة، وتكون مواعيد العمل يوميًّا من الساعة التاسعة صباحًا، وحتى الحادية عشرة مساءً.



ويطالب القائمين على المكان، من الزوار الالتزام بتعليمات المركز والحفاظ علي نظافة المكان وعدم استخدام حمام السباحة بدون الملابس المتخصصة لذلك والمصنوعة من مادة البولستر

