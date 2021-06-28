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شكري يبحث مع وزير خارجية الكونغو آخر مستجدات سد النهضة

الإثنين 28/يونيو/2021 - 03:45 م
بوابة الفجر
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التقي وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري‬⁩، مساء اليوم الإثنين، مع وزير خارجية جمهورية الكونغو الديمقراطية لمناقشة آخر مستجدات قضية سد النهضة، على هامش زيارته لروما.

وأضاف حافظ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الاثنين، أن شكري بحث خلال اللقاء تعزيز العلاقات الثنائية، والقضايا الإقليمية والقارية، بما في ذلك تطورات قضية سد النهضة.

وتوجه سامح شكري، وزير الخارجية، إلى العاصمة الإيطالية روما؛ وذلك للمشاركة في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش، والذي سيعقد اليوم الاثنين بمشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء بالتحالف.

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