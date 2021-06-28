Advertisements

تعرف علي هوية زينه عماد التي ظهرت بحفل حماقي في جدة

الإثنين 28/يونيو/2021 - 03:53 م
بوابة الفجر
آية عبد العزيز
Advertisements



لفتت الفنانة الشابة زينة عماد، الأنظار وذلك بعد ظهورها في آخر حفلات محمد حماقي، التي أقيمت في مدينة جدة خلال الأيام الماضية، حيث قامت بمشاركته الغناء على المسرح وقدما سويا أكثر من أغنية.

وأثارت اعجاب الجمهور حول ظهورها وأثارت الجدل حول هويتها وإليكم اهم المعلومات عنها



فنانة سعودية شابة من مواليد مدينة جدة عام 1998.
بدأ ظهورها في الحفلات المدرسية والمناسبات الوطنية.

تملك قناة " يوتيوب" تنشر بها اغاني " ميدلي" خاصه بها

أعلن محمد حماقي تبنيه ودعمه الكامل لزينة ووعدها أمام الجمهور بتقديم دويتو معها، وذلك بعد مشاركته الغناء على المسرح.
تجيد مختلف اللهجات الخليجية واللهجة المصرية بجانب العربية الفصحى



يذكرأن الفنان محمد حماقي قدم في الحفل، مجموعة من أشهر أغانيه التي أشعلت قبة جدة، كما غنى باللهجة الخليجية.

أخبار تهمك

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إسبانيا ضد كرواتيا في يورو 2020

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. تفاصيل اتصال السيسي الهاتفي برئيس وزراء إسرائيل الجديد

منذ حوالي 5 ساعات

"فرجني على فيلم إباحي والناس موقفوش جنبي".. "الفجر" تحاور ضحية التحرش في الهرم: "اتهنت وعايزة حقي" (فيديو وصور)

منذ حوالي 21 ساعة

الأهلي يضع الرتوش الأخيرة قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة الصيفية الأولى

منذ حوالي 5 ساعات

تصريح عاجل من الرئاسة بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 16 ساعة

كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك لمواجهة مصر المقاصة

منذ ثلث ساعة

عاجل.. هاني أبوريدة يتدخل لتقديم نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ يوم

رسالة كريستيانو لنجم ريال مدريد بعد توديع البرتغال لليورو

منذ حوالي 5 ساعات

ميدو: الأهلي نجح في خلق مصدات إعلامية فتوجهوا نحو الزمالك

منذ أقل من ساعتين

تصريح جديد من وزارة النقل بشأن خط سكة حديد الصعيد

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يحسم مصير كهربا في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة زيادة أسعار تذاكر المترو بعد إسناد إدارة الخط الثالث لشركة فرنسية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل- إصابة قوية تضرب مصطفى محمد في مباراة جالطة سراي ودينامو بوخارست

منذ حوالي 23 ساعة

موسيماني يستقر على عودة نجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يقرر إنهاء مقاطعة قنوات "أون تايم سبورت"

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. اتحاد الكرة يخاطب "كاف" لتقديم موعد نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:11 م

"فرجني على فيلم إباحي والناس موقفوش جنبي".. "الفجر" تحاور ضحية التحرش في الهرم: "اتهنت وعايزة حقي" (فيديو وصور)

عاجل.. تفاصيل اتصال السيسي الهاتفي برئيس وزراء إسرائيل الجديد

11:44 ص

عاجل.. اتحاد الكرة يخاطب "كاف" لتقديم موعد نهائي دوري الأبطال

01:13 م

موسيماني يحسم مصير كهربا في الأهلي

12:30 م

حقيقة زيادة أسعار تذاكر المترو بعد إسناد إدارة الخط الثالث لشركة فرنسية

08:07 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة