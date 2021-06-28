تعرف علي هوية زينه عماد التي ظهرت بحفل حماقي في جدة







لفتت الفنانة الشابة زينة عماد، الأنظار وذلك بعد ظهورها في آخر حفلات محمد حماقي، التي أقيمت في مدينة جدة خلال الأيام الماضية، حيث قامت بمشاركته الغناء على المسرح وقدما سويا أكثر من أغنية.



وأثارت اعجاب الجمهور حول ظهورها وأثارت الجدل حول هويتها وإليكم اهم المعلومات عنها







فنانة سعودية شابة من مواليد مدينة جدة عام 1998.

بدأ ظهورها في الحفلات المدرسية والمناسبات الوطنية.



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أعلن محمد حماقي تبنيه ودعمه الكامل لزينة ووعدها أمام الجمهور بتقديم دويتو معها، وذلك بعد مشاركته الغناء على المسرح.

تجيد مختلف اللهجات الخليجية واللهجة المصرية بجانب العربية الفصحى







يذكرأن الفنان محمد حماقي قدم في الحفل، مجموعة من أشهر أغانيه التي أشعلت قبة جدة، كما غنى باللهجة الخليجية.