Advertisements

وزير الخارجية الأمريكي: اتخذنا إجراء ضروريا ومدروسا بالضربات الجوية في العراق

الإثنين 28/يونيو/2021 - 03:57 م
وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي
وكالات
Advertisements

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، إنه يعتقد أن الضربات الجوية تبعث رسالة مهمة وقوية إلى الفصائل المدعومة من إيران.

 

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، في تصريحات صحفية، نشرتها فضائية سكاي نيوز عربية: "اتخذنا إجراء ضروريا ومدروسا بالضربات الجوية في العراق بهدف الحد من خطر التصعيد".

 

وقد اعترف الحشد الشعبي العراقي، في وقت سابق، بمقتل عدد من مقاتليه في الضربات الأمريكية.

أخبار تهمك

كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك لمواجهة مصر المقاصة

منذ ثلث ساعة

عاجل.. اتحاد الكرة يخاطب "كاف" لتقديم موعد نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يستقر على عودة نجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يقرر إنهاء مقاطعة قنوات "أون تايم سبورت"

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل- إصابة قوية تضرب مصطفى محمد في مباراة جالطة سراي ودينامو بوخارست

منذ حوالي 23 ساعة

تصريح عاجل من الرئاسة بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 16 ساعة

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إسبانيا ضد كرواتيا في يورو 2020

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. هاني أبوريدة يتدخل لتقديم نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ يوم

موسيماني يحسم مصير كهربا في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

"فرجني على فيلم إباحي والناس موقفوش جنبي".. "الفجر" تحاور ضحية التحرش في الهرم: "اتهنت وعايزة حقي" (فيديو وصور)

منذ حوالي 21 ساعة

رسالة كريستيانو لنجم ريال مدريد بعد توديع البرتغال لليورو

منذ حوالي 5 ساعات

حقيقة زيادة أسعار تذاكر المترو بعد إسناد إدارة الخط الثالث لشركة فرنسية

منذ حوالي 8 ساعات

تصريح جديد من وزارة النقل بشأن خط سكة حديد الصعيد

منذ حوالي 5 ساعات

ميدو: الأهلي نجح في خلق مصدات إعلامية فتوجهوا نحو الزمالك

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يضع الرتوش الأخيرة قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة الصيفية الأولى

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تفاصيل اتصال السيسي الهاتفي برئيس وزراء إسرائيل الجديد

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:11 م

"فرجني على فيلم إباحي والناس موقفوش جنبي".. "الفجر" تحاور ضحية التحرش في الهرم: "اتهنت وعايزة حقي" (فيديو وصور)

عاجل.. تفاصيل اتصال السيسي الهاتفي برئيس وزراء إسرائيل الجديد

11:44 ص

عاجل.. اتحاد الكرة يخاطب "كاف" لتقديم موعد نهائي دوري الأبطال

01:13 م

موسيماني يحسم مصير كهربا في الأهلي

12:30 م

حقيقة زيادة أسعار تذاكر المترو بعد إسناد إدارة الخط الثالث لشركة فرنسية

08:07 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة