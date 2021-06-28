وزير الخارجية الأمريكي: اتخذنا إجراء ضروريا ومدروسا بالضربات الجوية في العراق

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، إنه يعتقد أن الضربات الجوية تبعث رسالة مهمة وقوية إلى الفصائل المدعومة من إيران.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، في تصريحات صحفية، نشرتها فضائية سكاي نيوز عربية: "اتخذنا إجراء ضروريا ومدروسا بالضربات الجوية في العراق بهدف الحد من خطر التصعيد".

وقد اعترف الحشد الشعبي العراقي، في وقت سابق، بمقتل عدد من مقاتليه في الضربات الأمريكية.