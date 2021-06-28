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كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك لمواجهة مصر المقاصة

الإثنين 28/يونيو/2021 - 03:56 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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إستقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك على التشكيل الذي سيخوض به المارد الأبيض مواجهة فريق نادي مصر المقاصة المقرر لها اليوم الأثنين.

ويحل نادي الزمالك ضيف على فريق نادي مصر المقاصة في تمام الساعة السابعة مساءاً لحساب مباريات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري.

ومن المُنتظر أن يخوض المارد الأبيض تلك المواجهة بالأسماء التالية :-

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش

الدفاع: محمد عبد الشافي، محمود الونش، محمد عبد الغني، حمزة المثلوثي

الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، يوسف أوباما، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي

الهجوم: سيف الدين الجزيري

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مصر المقاصة كارتيرون يستقر على الزمالك

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