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الاتحاد العربي للمجتمعات العمرانية: قطاع المقاولات المصري مؤهل للدخول في إعادة إعمار العراق

الإثنين 28/يونيو/2021 - 04:00 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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أشاد المهندس داكر عبداللاه  نائب رئيس الاتحاد العربي للمجتمعات العمرانية بالزيارة الهامة  في هذا التوقيت للرئيس عبد الفتاح السيسي الى دولة العراق الشقيقة وعقد قمة ثلاثية على مستوى الرؤساء بين مصر والعراق والاردن بالعاصمة العراقية بغداد .

واوضح المهندس داكر بعد اللاه في تصريحات له اليوم ان مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تسعى للتكامل العربي والخليجي جنبا الى جنب مع التكامل والتعاون المصري الافريقي وهذا التعاون والمجهود الكبير الذي تقوم بها القيادة السياسية المصرية يعمق وينمي الاستثمار المشترك ويدفع عجلة الانتاج ويحقق تكامل اقتصادي عربي مبني على المصالح المشتركة بهدف نهضة الوطن العربي ورفع معدل دخول المواطنين وتحقيق رخاء اقتصادي عربي وخليجي وافريقي.

وفيما يتعلق بملف اعادة الاعمار في الدول العربية مثل ليبيا وفلسطين والعراق والسودان اوضح داكر عبد اللاه ان مصر اصبح لها ثقل كبير  في مشروعات الاعمار تحقق بشكل واضح على مدار السبع سنوات الماضية فيما تم  من انشاء مشروعات طرق وكباري ومياه وصرف صحي ومدن عمرانية جديدة ومحطات كهرباء اصبحت تجربة تدرس ويحتذى بها في العديد من دول العالم .

وأكد داكر عبد اللاه ان العلاقات السياسية القوية بين مصر واشقائها بفضل القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي فتحت المجال لدخول شركات مصر العملاقة في اعادة الاعمار بالدول الشقيقة  مؤكدا أن العراق على سبيل المثال لمصر  فيها تاريخ طويل من العمل والبناء بجوار ابناء العراق و لدى مصر وشركاتها  من الخبرات المصرية في قطاع المقاولات والانشاءات المختلفة ما يؤهلها للقيام بدورها تجاه الاشقاء في العراق.

ونوه داكر عبد اللاه الى ان القمة الثلاثية ببغداد سيكون لها دور كبير في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي فمن خلال الاردن تصل المعدات الخاصة بالمقاولات المصرية عبر ميناء العقبة ثم بريا  في الاراضي الاردنية الى العراق  وكذلك يمكن توصيل انابيب البترول وشبكات الربط الكهربائي وغيرها .
 
واشار ايضا الى ان  زيارة رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي إلى العراق فى 31 أكتوبر الماضي تم وقتها التوقيع على 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع رئيس الوزراء العراقي  مصطفى الكاظمي شملت مجالات مثل النفط والموارد المائية والإسكان والتشييد والنقل وحماية البيئة إلى جانب تبادل الخبرات في مجالات أسواق الأوراق المالية وأيضا في مجال العدل والقضاء.

واوضح داكر عبد اللاه ان القمة الثلاثية ببغداد سيكون لها دور كبير في تفعيل هذه الاتفاقيات واستثمارها بالشكل الامثل.


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