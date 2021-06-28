وكيل صحة المنوفية يعتمد نتيجة آخر العام بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض





إعتمد الأستاذ الدكتور فيصل محمود جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، نتيجة إمتحانات آخر العام للصفين الأول والثاني بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض والتابعة لمديرية الشئون الصحية بالمنوفية بنسبة نجاح ١٠٠٪، كما إعتمد سيادته نتيجة الصف الثالث الثانوى للتمريض، حيث بلغت نسبة النجاح ٩٧،٧٪.



وقد صرحت الدكتورة أسماء محمد المحرات، مدير إدارة التدريب والمدارس بالمديرية، بأنه بلغ إجمالي عدد طلاب الصف الأول والثاني المتقدمين والحاضرين للإمتحان ١١٥٠ طالب بنسبة حضور ونجاح ١٠٠٪، كما بلغ إجمالي عدد طلاب الصف الثالث الثانوي المتقدمين والحاضرين للإمتحان ٣٩٤ طالب بنسبة حضور ١٠٠٪، وعدد الناجحين ٣٨٦ طالب بنسبة نجاح ٩٧،٧٪ وذلك تحت إشراف الأستاذة صفاء صلاح الدين، والأستاذة حنان سعيد إبراهيم موجهات المدارس.



من جانبه قدم وكيل الوزارة خالص تهانيه القلبية للطلاب الناجحين ولأسرهم، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح ومؤكدًا علي ضرورة تواصل مسيرة التفوق كونه السبيل الوحيد للنهوض بالوطن.



