3عوامل أبعدت بتروجت عن العودة للممتاز







فشل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت بقيادة ربيع ياسين في الصعود للدوري الأضواء والشهرة للدوي المصري الممتاز ،وذلك لعدة أسباب نستعرضها لكم .



العامل الأول :تغيير الجهاز الفني بإدارته ورحيل كابتن علاء عبدالعال في موسم واحد وجاء ربيع ياسين خلفا له، مما أدي لبلبة بين اللاعيبة ،وعدم الإستقرار فنيا .



العامل الثاني :

تعود اللاعبين علي الدوري الممتاز قبل هبوط الفريق لدوري الدرجة الثانية منذ موسمين ،مما ادي لعدم ثقة لاعبية وعدم الإستقرار بينهم في تأديه الخطط التكتيكية بدنيا وفنيا .



العامل الثالث:

وكثرة الهزائم مما أدت لإبعادهم عن القمة للصعود للممتاز ،وفقد اللاعبين ثقتهم في أنفسهم ،،حيث لجأ ربيع ياسين للإستعانة بطريقة لعب مختلفة علي ٱمل التخلص من تلك المشاكل ،وبالفعل تحسنت المشاكل معه في نهاية الموسم.







وبالرغم من إبتعاده عن صعوده للدوري الممتاز ألا أنه حقق مفاجأة واكتسح فريق وادي دجلة في دور ال8، وتأهل لنصف نهائي كأس مصر بثنائية مقابل هدف .