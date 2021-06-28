الأهلي يقترب من حسم صفقة الأسد المغربي









اقترب مسؤولو الأهلي من حسم صفقة سفيان رحيمي، مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الرجاء المغربي، لتدعيم الخط الهجومي للفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر بناءً على رغبة بيتسو موسيماني.





مفاوضات الأهلي لضم رحيمي





ودخل مسؤولو الأهلي في مفاوضات جادة مع إدارة الرجاء المغربي للحصول على خدمات لاعبهم المميز سفيان رحيمي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





من جانبه أبدى سفيان رحيمي، مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الرجاء المغربي، موافقته لمسؤولي القلعة الحمراء بشأن اللعب لصالح الأهلي مما دفع الأحمر لبدأ مفاوضات قوية مع نادي الرجاء البيضاوي المغربي





وتلقى سفيان رحيمي عرضًا رسميًا من قبل مسؤولي النادي الأهلي لضمه إلى صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر مقابل مليوني دولار، في الموسم الواحد.







