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نجم مانشستر يونايتد يفتح النار على مورينيو

الإثنين 28/يونيو/2021 - 04:30 م
بوابة الفجر
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شن لوك شو لاعب منتخب إنجلترا انتقادات لاذعة لمدرب مانشستر يونايتد السابق البرتغالي جوزيه مورينيو وأجندته الشخصية "الغريبة" قائلاً بأنه "ما زال في رأس مورينيو".

وكان مورينيو أشرف على تدريب شو في مانشستر يونايتد من 2016 وحتى إقالة المدرب البرتغالي في 2018 . وكان مورينيو دائم الانتقاد للاعب الإنجليزي الدولي في مانشستر.

وتألق شو منذ ذلك الحين تحت إشراف أولي غونار سولشاير الذي تولى تدريب مانشستر يونايتد خلفا لمورينيو.

ولكن مورينيو ، المدير الفني الحالي لروما الإيطالي بعد إقالته من تدريب توتنهام الإنجليزي، انتقد ركلة ركنية لعبها شو في مباراة المنتخب الإنجليزي أمام نظيره التشيكي في بطولة كأس أوروبا "يورو 2020" .

وبعد فوز إنجلترا في المباراة ، قال مورينيو في تصريحات إعلامية: الأمر السلبي أن المنتخب الإنجليزي كان ضعيفا مجددا في تنفيذ الضربات الركنية.

وأضاف: الخدمة كانت سيئة بشكل كبير. لديهم الكثير من اللاعبين الجيدين للهجوم من الزوايا. العرضيات لا تتجاوز الرجل الأول، لوك شو في رأيي جيد جدا الليلة ولكنه سيئ جدا في الزاوية.

وردا على أحدث هجوم لمورينيو ، قال شو ، الذي عاد إلى المنتخب الإنجليزي بعد عودته إلى مستواه المعهود مع مانشستر يونايتد: لا أفهم ذلك. لا أعرف لماذا لا يزال مستمرا ويريد الإشارة إلي.

وأوضح شو: لا أشعر أن الكرات الثابتة كانت سيئة كما كان يقول. ربما نفذت ركلة ركنية في الشوط الثاني، ولم تتجاوز اللاعب الأول. ولكنها كانت واحدة من أصل ثلاثة. لا أعتقد أن الاثنين أو الثلاثة الأخرى كانت سيئة للغاية كما يقول.

وأضاف: عليه أن يقوم بعمله. اعتدت أن يقول أشياء سلبية عني، ولذا لم أتوقف عندها.

ويستعد شو حاليا للمواجهة المرتقبة بين المنتخبين الإنجليزي والألماني يوم الثلاثاء في دور الستة عشر في البطولة.

وأضاف شو : "مورينيو يحب بعض اللاعبين ، ولا يحب الآخرين. وقعت في الفئة التي لا يحبها".

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مورينيو مانشستر يونايتد لوك شو

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