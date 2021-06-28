حسم موقف مصطفى محمد من المشاركة في أولمبياد طوكيو بعد إصابته

تحدثت بعض التقارير الصحفية التركية، اليوم الاثنين، عن حجم إصابة مصطفى محمد، مهاجم منتخب مصر ونادى جالاتا سراى ومدة غيابه عن الملاعب، بعد الإصابة التى تعرض لها خلال مشاركته فى مباراة دينامو بوخارست الرومانى الودية أمس، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد.









وقال الطبيب التركي أيتكين يلماز، فى تصريحات لشبكة "أجانس سبور" التركية: "الانثناء فى الركبة يُمكن أنّ يلتئم فى غضون أسبوعين، ولكن الكدمة فى العظام يمكن أن تستغرق ما يصل إلى 5 أسابيع، مثل هذه الإصابات يمكن أن تستمر 4-5 أسابيع".







