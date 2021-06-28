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تاجيل محاكمة 20 محاميا بينهم نقيب محامين المنيا

الإثنين 28/يونيو/2021 - 04:38 م
بوابة الفجر
أسماء نجاتي
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قررت اليوم الاثنين محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار خالد عبد الغفار رئيس المحكمة تاجيل محاكمة 20 محاميا بينهم نقيب محامين المنيا علاء حسن الى جلسة اليوم الثالث من دور أغسطس المقبل لاستكمال المرافعة فى قضية اهانة القضاء إلى تعود إلى عام 2015 بدائرة محكمة مغاغة الجزئية

وقال محمد الكسار عضو نقابة محامين مصر نائبا عن رجائى عطية نقيب المحامين ان المحكمة استمعت اليوم إلى جانب من طلبات المناقشة التى تقدمت بها هيئة الدفاع فى جلساتها الماضية من بينها مناقشة تقرير هيئة الإذاعة والتليفزيون بشأن مشاركة المحامين المتهمين فى اعمال شغب داخل محكمة مغاغة الجزئية والتعدي على رئيس النيابة بألفاظ نابية وإهانة السلطة القضائية.


وأشار الكسار ان هيئة الدفاع التى تتكون من عدد من نقباء المحامين فى محافظات مصر قدموا كافة. المستندات وحافظة مستندات تفند بعض الشواهد فى القضية التى تعود الى عام 2015 حيث تقدم احد القضاه ببلاغ يتهم 20 محاميا باهانة القضاء وتعطيل العمل داخل محكمة مغاغة واثارة الشغب والتجمهر داخل المحكمة

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