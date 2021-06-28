في عهد السيسي.. كيف طورت "التعليم العالي" نظم التقويم والامتحانات؟

تهتم الدولة المصرية إلى حد كبير بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، الذي يحظى بدعم ومتابعة مستمرة من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، فلا يدخر جهدا من أجل الارتقاء بتلك المنظومة المهمة، من خلال تطوير الكليات المختلفة بجامعات مصر المنتشرة في المحافظات، إلى جانب تطوير المعاهد، وتطوير نظم الدراسة والمناهج، فضلا عن تطوير نظم التقويم والامتحانات.



كما يهتم الرئيس السيسي بتطوير البحث العلمي، جنبا إلى جنب مع تطوير التعليم العالي، على النحو الذي يساهم في تعزيز مكانة مصر العلمية بين أقرانها من مختلف دول العالم.



وخلال السنوات السبع الماضية، منذ أن تولى الرئيس السيسي حكم مصر، وتحديدا في الفترة من عام 2014 حتى عام 2021، نجحت وزارة التعليم العالي، والبحث العلمي، في إحداث تطور كمي وكيفي غير مسبوق في هذا القطاع، وكان من بين عناصر منظومة التعليم العالي والبحث العلمي التي شهدت تطورًا ملحوظًا منظومة تطوير نظم التقويم والامتحانات في مجالات التعليم والبحث العلمي المختلفة.



فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" كيف طورت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نظم التقويم والامتحانات :



- إنشاء مراكز ووحدات للقياس والتقويم بهدف التوسع في نشر ثقافة التحول الرقمي في مجال نظم القياس والتقويم، بهدف تحسين مخرجات العملية التعليمية، وتحقيق العدالة والشفافية في تقييم الطلاب، وتحقيق النسبة المعيارية الخاصة بتعميم وتطبيق بنوك الأسئلة، وتطوير واستحداث نُظم وأساليب الاختبارات التحريرية والعملية والشفهية والتطبيقية، خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة، وفقًا للنظم الحديثة للقياس والتقويم.



- تجهيز فرق العمل، وتدريب الكوادر المؤهلة لإدارة معامل الكمبيوتر للاختبارات الإلكترونية.



- تنفيذ المشروع المتكامل لتطبيق الاختبارات المميكنة بكل مؤسسات التعليم العالي.



- تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 4.5 مليار جنيه.



- المرحلة الأولى من المشروع:

تبلغ تكلفتها نحو 1.1 مليار جنيه تقريبًا.

يتم التنفيذ خلال عامين ماليين، بداية من 2019 - 2020.

تخص القطاع الصحي وتشمل 214 ألف طالب وطالبة، و30 ألف جهاز حاسب آلي، لتصبح نسبة الأجهزة لإلى الطلاب، جهاز لكل 9 طلاب، و72 كلية، و35 معملا.



- المرحلة الثانية من المشروع:

تبلغ تكلفتها نحو 3.4 مليار جنيه تقريبًا.

يتم التنفيذ خلال عامين ماليين، بداية من 2021 - 2022.

تشمل طلاب باقي الكليات وما يزيد على 175 ألف جهاز حاسب آلي، و180 معملا.



- يعد مشروع تطبيق الاختبارات المميكنة نقلة نوعية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، ويهدف إلى ما يلي:

مواكبة التطور التكنولوجي.

وضع الامتحانات بأنماط أكثر عصرية.

تفادي الأخطاء البشرية في التصحيح.

تعزيز الجودة بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي.