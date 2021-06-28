"مكافحة المخدرات" يكرّم الجهات الشريكة والمتطوعين في قنا

كرم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم، في احتفالية الصندوق بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات.

أقيمت الاحتفالية لتكريم الجهات الشريكة وشباب المتطوعين بقاعة مديرية التضامن الاجتماعي، وشهدها حسين الباز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والشيخ احمد أبو الوفا، مدير إدارة الدعوة بمديرية أوقاف قنا، والدكتور محمد شحاتة، ممثل الصندوق.

تحدث مدير تعليم قنا، في كلمته بالاحتفالية عن تعاون الصندوق مع توجيه التربية الاجتماعية وتنظيم ما يقرب من ١٥٠ برنامج توعوي بالمؤسسات التعليمية خلال الفصل الدراسي الأول وتماشيا مع الإجراءات الاحترازية استكملت برامج التوعية عبر منصات التواصل الافتراضي في الفصل الدراسي الثاني.

وأضاف خالد، أن الحفاظ على الصحة العامة وتنمية الذات من المبادئ التي تحث عليها الديانات السماوية ويكفلها الدستور ويشجعها المجتمع لرفعة الوطن ونهضته.

