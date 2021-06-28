Advertisements

"مكافحة المخدرات" يكرّم الجهات الشريكة والمتطوعين في قنا

الإثنين 28/يونيو/2021 - 04:43 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
Advertisements
كرم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم، في احتفالية الصندوق بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات.
أقيمت الاحتفالية لتكريم الجهات الشريكة وشباب المتطوعين بقاعة مديرية التضامن الاجتماعي، وشهدها حسين الباز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والشيخ احمد أبو الوفا، مدير إدارة الدعوة بمديرية أوقاف قنا، والدكتور محمد شحاتة، ممثل الصندوق.
تحدث مدير تعليم قنا، في كلمته بالاحتفالية عن تعاون الصندوق مع توجيه التربية الاجتماعية وتنظيم ما يقرب من ١٥٠ برنامج توعوي بالمؤسسات التعليمية خلال الفصل الدراسي الأول وتماشيا مع الإجراءات الاحترازية استكملت برامج التوعية عبر منصات التواصل الافتراضي في الفصل الدراسي الثاني.
وأضاف خالد، أن الحفاظ على الصحة العامة وتنمية الذات من المبادئ التي تحث عليها الديانات السماوية ويكفلها الدستور ويشجعها المجتمع لرفعة الوطن ونهضته.
"مكافحة المخدرات" يكرّم الجهات الشريكة والمتطوعين في قنا
"مكافحة المخدرات" يكرّم الجهات الشريكة والمتطوعين في قنا
"مكافحة المخدرات" يكرّم الجهات الشريكة والمتطوعين في قنا
"مكافحة المخدرات" يكرّم الجهات الشريكة والمتطوعين في قنا

أخبار تهمك

حقيقة زيادة أسعار تذاكر المترو بعد إسناد إدارة الخط الثالث لشركة فرنسية

منذ حوالي 9 ساعات

تصريح جديد من وزارة النقل بشأن خط سكة حديد الصعيد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تفاصيل اتصال السيسي الهاتفي برئيس وزراء إسرائيل الجديد

منذ حوالي 6 ساعات

كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك لمواجهة مصر المقاصة

منذ ساعة و نصف

الأهلي يضع الرتوش الأخيرة قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة الصيفية الأولى

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل- إصابة قوية تضرب مصطفى محمد في مباراة جالطة سراي ودينامو بوخارست

منذ يوم

عاجل.. هاني أبوريدة يتدخل لتقديم نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ يوم

موسيماني يستقر على عودة نجم الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يحسم مصير كهربا في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

رفض مقترح سوداني وتنسيق بين القاهرة والخرطوم.. تطورات مفاوضات سد النهضة

منذ ساعتين و 8 دقيقة

كارتيرون يقرر الإطاحة بنجم الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. اتحاد الكرة يخاطب "كاف" لتقديم موعد نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 4 ساعات

رسالة كريستيانو لنجم ريال مدريد بعد توديع البرتغال لليورو

منذ حوالي 6 ساعات

"فرجني على فيلم إباحي والناس موقفوش جنبي".. "الفجر" تحاور ضحية التحرش في الهرم: "اتهنت وعايزة حقي" (فيديو وصور)

منذ حوالي 22 ساعة

تصريح عاجل من الرئاسة بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة الأسد المغربي

منذ أقل من ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:19 م

رفض مقترح سوداني وتنسيق بين القاهرة والخرطوم.. تطورات مفاوضات سد النهضة

الأهلي يقترب من حسم صفقة الأسد المغربي

04:30 م

كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك لمواجهة مصر المقاصة

03:56 م

"فرجني على فيلم إباحي والناس موقفوش جنبي".. "الفجر" تحاور ضحية التحرش في الهرم: "اتهنت وعايزة حقي" (فيديو وصور)

07:11 م

عاجل.. تفاصيل اتصال السيسي الهاتفي برئيس وزراء إسرائيل الجديد

11:44 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة