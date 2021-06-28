Advertisements

الرعاية الصحية تنجح في إنقاذ مريض بإجراء توصيل شريان بالإسماعيلية

الإثنين 28/يونيو/2021 - 04:43 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
Advertisements
أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن نجاح جراحة لتوصيل شريان علي شريان عن طريق وصلة صناعية تحت الترقوة، لمريض فشل كلوي، وذلك لأول مرة بمركز ٣٠يونيو للكُلى والمسالك البولية، التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.

وأوضح بيان الهيئة اليوم، أن هذه العملية التي تم إجراؤها لمنتفع يبلغ من العمر 55عام، وهو مريض فشل كلوي مزمن، تعد هي الجراحة الأولى من نوعها ليست في محافظة الإسماعيلية فقط، بل في إقليم القناة كله، وذلك تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، وتصل تكلفتها خارج التغطية الصحية الشاملة لـ 100ألف جنيه.

وتابع بيان الهيئة اليوم: قام بإجراء العملية فريق طبي من أمهر الاستشاريين بهيئة الرعاية الصحية يترأسه أ.د. إيهاب نبيل، استشارى جراحة الأوعية الدموية، وبمعاونة أ.د. محمد الشناوي، استشاري التخدير، وذلك تحت إشراف د.محمد عبدالعظيم عليوة مدير مركز 30يونيو للكُلى والمسالك البولية بالإسماعيلية.

واستكمل البيان: من خلال هذه العملية تم إنقاذ حياة المريض، وذلك دون تحميله أي أعباء مالية ولا مشقة الانتقال خارج محافظته، الإسماعيلية، مشيرًا إلى أنه تم إجراء العملية للمنتفع، داخل المحافظة ولم يدفع سوى 300جنيه وهي نسبة المساهمة فقط.

وأضاف البيان، أن الحالة الصحية للمريض الآن مستقرة، لافتًا أن هذا الإجراء يأتى ضمن حزمة من الإجراءات المستحدثة بمستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية، إضافة إلى مجموعة الخدمات الأخرى التى تضمن حصول مواطنى الإسماعيلية على الخدمة المُثلى، والتى تضاهى فى جودتها أعظم المراكز العالمية داخل المحافظة دون تحميلهم مشقة السفر والعناء من أجل توافر الخدمة.

وأشار البيان، أن الهيئة العامة للرعاية الصحية تمتلك عدد من المستشفيات بمحافظات بورسعيد، الإسماعيلية، الأقصر مسجلة لدى هيئة الاعتماد والرقابة الصحية طبقًا لأحدث معايير الجودة العالمية، كما تحظى مستشفيات الهيئة المجهزة على أعلى مستوى بعدد من كبار الاستشاريين في كافة التخصصات الطبية النادرة، وبذلك يكون لديها المقومات الأساسية للوصول لأن تكون (قبلة الطب في مصر).

أخبار تهمك

رسالة كريستيانو لنجم ريال مدريد بعد توديع البرتغال لليورو

منذ حوالي 6 ساعات

تصريح جديد من وزارة النقل بشأن خط سكة حديد الصعيد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل- إصابة قوية تضرب مصطفى محمد في مباراة جالطة سراي ودينامو بوخارست

منذ يوم

تصريح عاجل من الرئاسة بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 17 ساعة

موسيماني يحسم مصير كهربا في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

رفض مقترح سوداني وتنسيق بين القاهرة والخرطوم.. تطورات مفاوضات سد النهضة

منذ ساعتين و 8 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم صفقة الأسد المغربي

منذ أقل من ساعة

كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك لمواجهة مصر المقاصة

منذ ساعة و نصف

موسيماني يستقر على عودة نجم الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. هاني أبوريدة يتدخل لتقديم نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ يوم

الأهلي يضع الرتوش الأخيرة قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة الصيفية الأولى

منذ حوالي 6 ساعات

كارتيرون يقرر الإطاحة بنجم الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. اتحاد الكرة يخاطب "كاف" لتقديم موعد نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 4 ساعات

"فرجني على فيلم إباحي والناس موقفوش جنبي".. "الفجر" تحاور ضحية التحرش في الهرم: "اتهنت وعايزة حقي" (فيديو وصور)

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. تفاصيل اتصال السيسي الهاتفي برئيس وزراء إسرائيل الجديد

منذ حوالي 6 ساعات

حقيقة زيادة أسعار تذاكر المترو بعد إسناد إدارة الخط الثالث لشركة فرنسية

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:19 م

رفض مقترح سوداني وتنسيق بين القاهرة والخرطوم.. تطورات مفاوضات سد النهضة

الأهلي يقترب من حسم صفقة الأسد المغربي

04:30 م

كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك لمواجهة مصر المقاصة

03:56 م

"فرجني على فيلم إباحي والناس موقفوش جنبي".. "الفجر" تحاور ضحية التحرش في الهرم: "اتهنت وعايزة حقي" (فيديو وصور)

07:11 م

عاجل.. تفاصيل اتصال السيسي الهاتفي برئيس وزراء إسرائيل الجديد

11:44 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة