مصرع سيدة وإصابة شخص آخر في حادث تصادم ببني سويف



لقيت سيدة مصرعها وإصابة شخص آخر، في حادث سير، وقع، اليوم الاثنين، إثر تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية، بالطريق الدائري بمركز ببا، جنوب بني سويف.



وتلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث سير، بالطريق الدائري بمركز ببا، ونتج عنه وفاة سيدة وإصابة شخص آخر.



وبالإنتقال والفحص، تبين أن الحادث وقع إثر تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية، ونتج عنه وفاة «نجلاء سعد شحاتة» 41 سنة، مقيمة مركز ببا، وإصابة «وليد صلاح الدين جابر» 40 سنة، بإشتباه كسر الساق الأيمن.



ودفع فرع هيئة الإسعاف ببني سويف، برئاسة الدكتور أشرف يعقوب، مدير الفرع، بالسيارتي أرقام (1514) و(1515) لموقع البلاغ، وتم نقل جثة المتوفية والشخص المصاب، إلى قسم الطوارئ بمستشفى ببا المركزي.



وتم اجراء الإسعافات الأولية للمصاب، وإيداع جثة المتوفية بمشرحة المستشفى، وجارٍ إتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية بشأن الحادث، وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لإستصدار تصريح الدفن بناءًا على تقرير مفتش الصحة المختص.



