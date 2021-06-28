"نقل النواب" توصي بتشكيل لجنة لمتابعة إمكانية تنفيذ الطريق الرابط بين سوهاج والوادي الجديد

أوصت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، مساء اليوم الإثنين، بتشكيل لجنة لمتابعة إمكانية تنفيذ الطريق الرابط بين سوهاج والوادي الجديد، وسيتم معاينه الطريق سوهاج الوادي الجديد ويرأس اللجنة النائب محمود الضبع وكيل اللحنة والنائب أحمد عبد السلام قورة مقدم طلب الإحاطة، ومسئول من الطرق والكباري وتقديم تقرير للجنة، كما أوصت اللجنة، بمتابعة ما تم من جهاز حماية النيل.



جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة عددا من طلبات الإحاطة بدأتها بمناقشة النائب أحمد عبدالسلام قورة، إنشاء طريق يربط بين محافظتي سوهاج والوادي الجديد بطول 170 كم وأيضا استكمال ازدواج طريق سوهاج البحر الأحمر.



ومن جانبه قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات: إن مبادرة حياة كريمة أحدثت ثورة في الطرق الداخلية بالقرى المصرية لم تشهدها من قبل، مؤكدا أن الصعيد يشهد طفرة تنموية كبيرة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يشهدها من قبل.



