النجمة مني زكي تنضم إلى برنامج STANDUP من لوريال باريس لمكافحة ظاهرة التحرش







انضمت النجمة المتألقة منى زكي إلى برنامج StandUp الذي أطلقته لوريال باريس العام الماضي بالتعاون مع منظمة Hollaback الأهلية لمواجهة ظاهرة التحرش في الأماكن العامة، وتغيير الثقافة السائدة حول طرق وأساليب مكافحة التحرش وحماية النساء.



يأتي ذلك من كون النجمة منى زكي وجه للعلامة التجارية لوريال باريس في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بدءً من 2021. ويتماشى برنامج StandUp مع شعار لوريال باريس "لانك تستحقية" والذي يؤكد على ان جمال المرأة هو في الاساس نابع من ثقتها وقدرتها على تحقيق احلامها. ومن هذا المنطلق تقوم لوريال باريس بدعم وتمكين المرأة في مجالات عديدة، سعيا لزيادة شعورهن بالثقة بالنفس ونزع الحواجز التي تمنعهن من تحقيق احلامهن.



وانضمت كل من النجوم “Céline Marie Claudette” “Soo Joo Park” “Yseult Onguenet” “Nikolaj Coster” “Katherine Langford” الي دعم البرنامج ايمانا باهميه القضيه التحرش ولتشجيع كلا من النساء والشباب للتصدي الي التحرش.



وتطرح لوريال باريس مصر برنامج StandUp في مصر بالتعاون مع مؤسسة "مطمن" غير الهادفة للربح، ﻹطلاق العديد من الحملات التدريبة والوصول للعديد من الفئات العمرية بالمجتمع حيث يمثل التحرش المشكلة الأولى التي تواجهها النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم.



كما وفرت لوريال باريس لأي شخص يرغب فى الحصول على التدريب عبر الإنترنت من خلال الموقع الإلكتروني https:www.standup-international.commenaartraininglanding وستعلن شركة لوريال باريس قريبًا عن مزيد من التفاصيل حول البرنامج وتنفيذه بمصر.



