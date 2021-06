فوز الفيلم المصري "إلهام" بجائزة أفضل فيلم تسجيلي قصير

فاز الفيلم المصري ( إلهام ) بجائزة أفضل فيلم تسجيلي قصير في المهرجان الدولي الوثائقي لحقوق الانسان بالرباط الدورة التاسعة والذي ينظمه مركز الجنوب للفن السابع والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تحت شعار

“السينما لغتنا المشتركة "

بالرباط بدولة المغرب

الفيلم التسجيلى المستقل "إلهام" سيناريو وإخراج

"أحمد عبد العليم قاسم

تصوير ومونتاج محمد شادي والموسيقي التصويريه مهداه من الفنان تامر كروان وهو انتاج مستقل للمخرج أحمد عبد العليم قاسم



جائزتان لفلسطين وجائزة لمصر في المهرجان الدولي الوثائقي لحقوق الانسان بالرباط

المهرجان انعقد أيام 252627 يونيو 2021بالرباط المملكة المغربية، وتم إعلان جوائز المهرجان علي النحو التالي

اجتماع لجنة التحكيم برئاسة المخرج السيد محمد قبلاوي مخرج ورئيس مهرجان مالمو للسينما العربية (السويد ) وعضوية كلًا من المخرجة عزة الحسيني مديرة مهرجان الاقصر للسينما الأفريقية

و الباحثة إنصاف أوهيبة والمخرج رفائيل ميرتاس وكذلك المخرج سيران ماركوسين وبعد مناقشات حول الأفلام المشاركة تمت الموافقة بالإجماع على منح الجوائز التالية إلى:

Awards

BestFeature Documentary

فستان العروس - The wedding Dress



Best Short Documentary

إلهام - Inspiration

Special Jury Award

The Last Shot



و تم إنهاء الاجتماع في تمام الساعة الخامسة متمنيًا للمهرجان وإدارته بالتوفيق والنجاح.