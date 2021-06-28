Advertisements

فوز الفيلم المصري "إلهام" بجائزة أفضل فيلم تسجيلي قصير

الإثنين 28/يونيو/2021 - 05:39 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements

فاز الفيلم المصري ( إلهام ) بجائزة أفضل فيلم تسجيلي قصير في المهرجان الدولي الوثائقي لحقوق الانسان بالرباط الدورة التاسعة والذي ينظمه مركز الجنوب للفن السابع والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تحت شعار
“السينما لغتنا المشتركة "
بالرباط بدولة المغرب
الفيلم التسجيلى المستقل "إلهام" سيناريو وإخراج
"أحمد عبد العليم قاسم
تصوير ومونتاج محمد شادي والموسيقي التصويريه مهداه من الفنان تامر كروان وهو انتاج مستقل للمخرج أحمد عبد العليم قاسم

جائزتان لفلسطين وجائزة لمصر في المهرجان الدولي الوثائقي لحقوق الانسان بالرباط
المهرجان انعقد أيام 252627 يونيو 2021بالرباط المملكة المغربية، وتم إعلان جوائز المهرجان علي النحو التالي
اجتماع لجنة التحكيم برئاسة المخرج السيد محمد قبلاوي مخرج ورئيس مهرجان مالمو للسينما العربية (السويد ) وعضوية كلًا من المخرجة عزة الحسيني مديرة مهرجان الاقصر للسينما الأفريقية
و الباحثة إنصاف أوهيبة والمخرج رفائيل ميرتاس وكذلك المخرج سيران ماركوسين وبعد مناقشات حول الأفلام المشاركة تمت الموافقة بالإجماع على منح الجوائز التالية إلى:
Awards
BestFeature Documentary
فستان العروس - The wedding Dress

Best Short Documentary
إلهام - Inspiration
Special Jury Award
The Last Shot

و تم إنهاء الاجتماع في تمام الساعة الخامسة متمنيًا للمهرجان وإدارته بالتوفيق والنجاح.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

موسيماني يحسم مصير كهربا في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

منتخب بلجيكا يتلقي ضربة موجعة بغياب نجمه عن باقي مباريات اليورو

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. اتحاد الكرة يخاطب "كاف" لتقديم موعد نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة الأسد المغربي

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. تفاصيل اتصال السيسي الهاتفي برئيس وزراء إسرائيل الجديد

منذ حوالي 6 ساعات

كارتيرون يقرر الإطاحة بنجم الزمالك

منذ أقل من ساعة

عاجل.. هاني أبوريدة يتدخل لتقديم نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ يوم

رفض مقترح سوداني وتنسيق بين القاهرة والخرطوم.. تطورات مفاوضات سد النهضة

منذ ساعتين و 32 دقيقة

كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك لمواجهة مصر المقاصة

منذ أقل من ساعتين

عاجل- إصابة قوية تضرب مصطفى محمد في مباراة جالطة سراي ودينامو بوخارست

منذ يوم

موسيماني يستقر على عودة نجم الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

"فرجني على فيلم إباحي والناس موقفوش جنبي".. "الفجر" تحاور ضحية التحرش في الهرم: "اتهنت وعايزة حقي" (فيديو وصور)

منذ حوالي 23 ساعة

تصريح عاجل من الرئاسة بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 17 ساعة

رسالة كريستيانو لنجم ريال مدريد بعد توديع البرتغال لليورو

منذ حوالي 6 ساعات

حقيقة زيادة أسعار تذاكر المترو بعد إسناد إدارة الخط الثالث لشركة فرنسية

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يضع الرتوش الأخيرة قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة الصيفية الأولى

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

عرض الفيلم التسجيلي "إلهام" في اليوم الأول لمهرجان الساقية

منة شلبي تنضم إلى لجنة تحكيم مهرجان مالمو للسينما العربية

ننشر تفاصيل الدورة الثامنة لمهرجان مالمو للسينما العربية

تعرف على التفاصيل الكاملة لـ مهرجان مالمو للسينما العربية في دورته الثامنة

جيهان الطاهري تقود ورشة السينما التسجيلية بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

MAD Solutions تشارك بثلاثة أفلام في أسبوع أفلام حقوق الإنسان في العالم العربي بالرباط

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:19 م

رفض مقترح سوداني وتنسيق بين القاهرة والخرطوم.. تطورات مفاوضات سد النهضة

الأهلي يقترب من حسم صفقة الأسد المغربي

04:30 م

كارتيرون يقرر الإطاحة بنجم الزمالك

05:03 م

كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك لمواجهة مصر المقاصة

03:56 م

"فرجني على فيلم إباحي والناس موقفوش جنبي".. "الفجر" تحاور ضحية التحرش في الهرم: "اتهنت وعايزة حقي" (فيديو وصور)

07:11 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة