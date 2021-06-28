Advertisements

شديد الحرارة بهذه المناطق.. الأرصاد تعلن عن طقس الثلاثاء

الإثنين 28/يونيو/2021 - 04:55 م
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيان عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء الموافق 29 يونيو 2021، على مدن ومحافظات مصر.

حالة الطقس نهارًا:
- طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس حار على السواحل الشمالية.
- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس ليلًا:
- طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد.
-طقس لطيف على السواحل الشمالية.
وأوضحت الهيئة أن ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من الاحساس بحرارة الطقس.

الظواهر الجوية:
-شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

- نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء، بالقاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 32 درجة والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 27 درجة.
شديد الحرارة بهذه المناطق.. الأرصاد تعلن عن طقس الثلاثاء
شديد الحرارة بهذه المناطق.. الأرصاد تعلن عن طقس الثلاثاء

أخبار تهمك

تصريح جديد من وزارة النقل بشأن خط سكة حديد الصعيد

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يستقر على عودة نجم الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

رسالة كريستيانو لنجم ريال مدريد بعد توديع البرتغال لليورو

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل- إصابة قوية تضرب مصطفى محمد في مباراة جالطة سراي ودينامو بوخارست

منذ يوم

حقيقة زيادة أسعار تذاكر المترو بعد إسناد إدارة الخط الثالث لشركة فرنسية

منذ حوالي 9 ساعات

كارتيرون يقرر الإطاحة بنجم الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. اتحاد الكرة يخاطب "كاف" لتقديم موعد نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 4 ساعات

"فرجني على فيلم إباحي والناس موقفوش جنبي".. "الفجر" تحاور ضحية التحرش في الهرم: "اتهنت وعايزة حقي" (فيديو وصور)

منذ حوالي 22 ساعة

موسيماني يحسم مصير كهربا في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

رفض مقترح سوداني وتنسيق بين القاهرة والخرطوم.. تطورات مفاوضات سد النهضة

منذ ساعتين و 12 دقيقة

الأهلي يضع الرتوش الأخيرة قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة الصيفية الأولى

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تفاصيل اتصال السيسي الهاتفي برئيس وزراء إسرائيل الجديد

منذ حوالي 6 ساعات

تصريح عاجل من الرئاسة بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 17 ساعة

كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك لمواجهة مصر المقاصة

منذ ساعة و نصف

عاجل.. هاني أبوريدة يتدخل لتقديم نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ يوم

الأهلي يقترب من حسم صفقة الأسد المغربي

منذ ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:19 م

رفض مقترح سوداني وتنسيق بين القاهرة والخرطوم.. تطورات مفاوضات سد النهضة

الأهلي يقترب من حسم صفقة الأسد المغربي

04:30 م

كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك لمواجهة مصر المقاصة

03:56 م

"فرجني على فيلم إباحي والناس موقفوش جنبي".. "الفجر" تحاور ضحية التحرش في الهرم: "اتهنت وعايزة حقي" (فيديو وصور)

07:11 م

عاجل.. تفاصيل اتصال السيسي الهاتفي برئيس وزراء إسرائيل الجديد

11:44 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة