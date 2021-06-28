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شديد الحرارة بهذه المناطق.. الأرصاد تعلن عن طقس الثلاثاء
الإثنين 28/يونيو/2021 - 04:55 م
رقية جمال
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيان عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء الموافق 29 يونيو 2021، على مدن ومحافظات مصر.
حالة الطقس نهارًا:
- طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس حار على السواحل الشمالية.
- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.
حالة الطقس ليلًا:
- طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد.
-طقس لطيف على السواحل الشمالية.
وأوضحت الهيئة أن ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من الاحساس بحرارة الطقس.
الظواهر الجوية:
-شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.
- نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.
وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء، بالقاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 32 درجة والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 27 درجة.
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