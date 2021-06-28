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يسرا تنتهي من تصوير مشاهدها فى "ليلة العيد"

الإثنين 28/يونيو/2021 - 05:39 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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انتهت الفنانة يسرا من تصوير مشاهدها فى فيلم “ليلة العيد” والذى تقدم فيه شخصية جديدة ومختلفة، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.


وقالت يسرا فى تصريحات صحفية أن العمل يقدم فكرة جديدة ومختلفة وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور خاصة أنه مليئ بالتشويق والإثارة ويشارك فى بطولته كلا من سيد رجب وعبير صبرى وتأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز.

يذكر أن أحدث أعمال الفنانة يسرا مسلسل “حرب اهلية” والذى عرض فى رمضان الماضى حرب أهلية، وهو من بطولة يسرا، باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروى الأزلى، برلتنى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين ، من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وكان يعرض خلال رمضان الماضى على قناة CBC و CBC دراما.



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