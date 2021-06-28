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رامى صبري يشوق جمهوره لأغنية "انتي بتهزري"

الإثنين 28/يونيو/2021 - 05:40 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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شوق الفنان رامي صبري متابعيه، وجمهوره بصدور أغنية جديدة له، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشر رامي صبري البوستر الرسمي للأغنية، والتي تحمل اسم "انتي بتهزري"، وعلق رامي صبري قائلا: "أغنية جديدة قريبًا"، وتفاعل معه الجمهور بشكل كبير.


جدير بالذكر أن آخر أعمال رامي صبري أغنية "عيونه لما قابلوني" التي طرحها في عيد الحب، وهي من كلمات محمد عاطف وألحان رامي صبري وتوزيع ومكس وماستر جلال حمداوي وبيانو كريم صبري.


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