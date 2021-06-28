الجيزة تطلق التشغيل التجريبي للمركز التكنولوجي بحي شمال

أطلقت محافظة الجيزة التشغيل التجريبي للمركز التكنولوجي بحي شمال الجيزة.





أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن ذلك يأتي فى إطار خطة الدولة نحو تحسين الأداء ورفع كفاءة العمل وتسهيل الإجراءات الخاصة بحصول المواطنين على الخدمات المقدمة بالمصالح الحكومية بعد الانتهاء من أعمال التطوير والميكنة الخاصة به إلى جانب عقد الدورات التدريبية لتأهيل الكوادر البشرية العاملة بالمركز وإثقال إمكاناتهم بالمهارات اللازمة، لاستقبال وبحث احتياجات المواطنين وتلبيتها بجودة وكفاءة توفيراً للوقت والجهد اللازم للحصول عليها لراحة وخدمة المواطنين.