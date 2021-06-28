كارتيرون يقرر الإطاحة بنجم الزمالك





خرج المغربي حميد أحداد، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من حسابات الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، حيث سيبدأ في بحث ملف العروض الخاصة به خلال الفترة المقبلة.





حيث استقر كارتيرون حول ضم ثنائي من المهاجمين فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وبذلك سيكون أحداد قريبًا من العودة إلى الدوري المغربي بعدما تألق فى الموسم الماضي مع الرجاء المغربي، حينما تمت إعارته إليه من الزمالك.





ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة، حسم أحداد لوجهته القادمة حيث ينتظر العروض التى سيتلقاها من خلال وكيل أعماله لمناقشتها مع انتظاره أيضًا لاخطاره بشكل رسمى من قبل إدارة الزمالك بموقفه فى الموسم الجديد.





ويواصل حميد أحداد خوضه لتدريباته مع الفريق بصورة طبيعية انتظارًا لحسم موقفه النهائي مع الفريق والذى يعد الأقرب هو رحيله لضم مهاجم أجنبي بدلًا منه فى الموسم الجديد.





ويعد الكونغولي بن مالانجو المرشح الأول فى الأجانب لتعزيز هذا المركز بالقلعة البيضاء، بالإضافة إلى حسام حسن مهاجم سموحة، المعار لأهلي طرابلس الليبي، وعمرو جمال مهاجم طلائع الجيش.



