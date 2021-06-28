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قطاع الأعمال توقع عقود إنشاء 7 مصانع جديدة للغزل والنسيج بـ 2.6 مليار جنيه

الإثنين 28/يونيو/2021 - 05:37 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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في إطار تنفيذ خطة تطوير شركات القطن والغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وتحديث البنية التحتية للمصانع، شهد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، توقيع عقود إنشاء 7 مصانع جديدة بشركتي مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى ودمياط للغزل والنسيج التابعتين للوزارة، بتكلفة للأعمال الإنشائية تقدر بنحو 2.6 مليار جنيه.

تم توقيع العقود بين الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس ويمثلها الدكتور أحمد مصطفى رئيس مجلس الإدارة، وشركة أوراسكوم للإنشاءات ويمثلها المهندس أسامة بشاي الرئيس التنفيذي للشركة.

وفي هذا الإطار، أكد الوزير أن المصانع الجديدة موضوع العقود المبرمة اليوم تأتي ضمن عملية التحديث الشامل التي تشهدها قطاعات القطن والغزل والنسيج في الشركات التابعة للوزارة، والتي تشمل نحو 65 مبنى ما بين ترميم وإعادة بناء يتم التعاون فيها مع كبرى شركات المقاولات.

وأوضح أنه - وفقا للعقود - سيتم إنشاء 3 مصانع جديدة بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى على مساحة نحو 102 ألف متر وتشمل مصنع للنسيج وآخر لتحضيرات النسيج وإعادة التدوير وثالث للصباغة، وذلك لإنتاج الأقمشة القطنية والوبرة.. أما في شركة دمياط للغزل والنسيج سيتم إنشاء 4 مصانع جديدة للغزل والنسيج والتحضيرات والصباغة بمساحة إجمالية نحو 79.9 ألف متر، ويتمثل منتجها النهائي في أقمشة الجينز.

كما أكد "توفيق" أن محاور خطة تطوير شركات القطن والغزل والنسيج يتم تنفيذها بالتوازي، حيث يجري العمل على قدم وساق في تطوير البنية التحتية والأعمال الإنشائية بالمصانع، كما سيتم قريبًا إنهاء إجراءات الحصول على قرض بقيمة 540 مليون يورو من بنوك أوروبية لشراء الآلات والماكينات الجديدة، وكذلك تطوير نظم المعلومات وتطبيق نظام تخطيط موارد الشركات ERP، إلى جانب تحديث مراكز التدريب لرفع كفاءة وتأهيل العاملين، حيث تم الانتهاء من تطوير أكبر هذه المراكز بشركة غزل المحلة ومن المقرر بدء التدريب الشهر المقبل.

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