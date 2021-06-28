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منتخب بلجيكا يتلقي ضربة موجعة بغياب نجمه عن باقي مباريات اليورو

الإثنين 28/يونيو/2021 - 05:05 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يعيش منتخب بلجيكا، حالة من القلق والجدل، بعد الإصابة التي تعرض لها إيدين هازارد خلال مواجهة البرتغال، أمس الأحد، بمنافسات دور الستة عشر من يورو 2020.


وقال قائد المنتخب البلجيكي في تصريحات صحفية: "لقد آذيت نفسي، شعرت بشئ ما في العضلات، أعتقد أن هناك شيء ما، سنرى لاحقا، وسنقوم بتحليل الإصابة جيدا وما سنفعله بعد ذلك، وكقائد للمنتخب، سأبقى مع المجموعة لأن لدي دور مهم أقوم به"، ما يوحي باحتمالية عدم لحاقه بباقي مشاركة بلاده في البطولة.

وأصيب هازارد في الدقائق الأخيرة من المباراة ليخرج متأثرا بإصابته في اللقاء الذي انتهى بفوز بلجيكا بنتيجة (1-0)، ليتأهل رفاق هازارد للدور ربع النهائي.

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