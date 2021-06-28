Advertisements

شيء مقزز.. تعليق صادم من رانيا محمود ياسين على أزمة شيرين عبد الوهاب

الإثنين 28/يونيو/2021 - 06:32 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements
علقت الفنانة رانيا محمود ياسين على أزمة الفنانة شيرين عبد الوهاب والفنان حسام حبيب، التى أثيرت أمس عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وكتبت رانيا محمود ياسين على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :" أنا مش فاهمة إيه الاستفادة من تسريب مكالمة الشخص بيتكلم من وجهة نظره في حياة ابنه الي ممكن ماتكونش ده وجهة نظر ابنه نفسه".

وتابعت :"التسريب ده هيتسبب في خراب البيت لحد امتي هتفضل السوشيل ميديا تخترق بيوتنا واسرارنا وحياتنا في الوقت أن الأمور لو ما وصلتش للعامة وللعلن ممكن يبقي في خط رجعه لكل الأطراف لكن الفضايح دي بتخرب البيوت".

واختتمت :"اتقوا الله بجد بقي شيء مقزز أوى حقيقي احنا في زمن المسخ".

أخبار تهمك

الأهلي يقترب من حسم صفقة الأسد المغربي

منذ ساعتين و 28 دقيقة

حقيقة زيادة أسعار تذاكر المترو بعد إسناد إدارة الخط الثالث لشركة فرنسية

منذ حوالي 11 ساعة

رفض مقترح سوداني وتنسيق بين القاهرة والخرطوم.. تطورات مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك لمواجهة مصر المقاصة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل- إصابة قوية تضرب مصطفى محمد في مباراة جالطة سراي ودينامو بوخارست

منذ يوم

عاجل.. كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام المقاصة

منذ ساعة

موسيماني يحسم مصير كهربا في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

كارتيرون يقرر الإطاحة بنجم الزمالك

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. تفاصيل اتصال السيسي الهاتفي برئيس وزراء إسرائيل الجديد

منذ حوالي 7 ساعات

أزمة كبرى تضرب كايرز تشيفز قبل مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 23 دقيقة

فرمان ناري.. باريس يرفض انتقال مبابي إلى ريال مدريد

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي يضع الرتوش الأخيرة قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة الصيفية الأولى

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يستقر على عودة نجم الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

"فرجني على فيلم إباحي والناس موقفوش جنبي".. "الفجر" تحاور ضحية التحرش في الهرم: "اتهنت وعايزة حقي" (فيديو وصور)

منذ يوم

عاجل.. اتحاد الكرة يخاطب "كاف" لتقديم موعد نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:58 م

عاجل.. كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام المقاصة

رفض مقترح سوداني وتنسيق بين القاهرة والخرطوم.. تطورات مفاوضات سد النهضة

03:19 م

فرمان ناري.. باريس يرفض انتقال مبابي إلى ريال مدريد

06:30 م

الأهلي يقترب من حسم صفقة الأسد المغربي

04:30 م

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

06:34 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة