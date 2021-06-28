شيء مقزز.. تعليق صادم من رانيا محمود ياسين على أزمة شيرين عبد الوهاب

علقت الفنانة رانيا محمود ياسين على أزمة الفنانة شيرين عبد الوهاب والفنان حسام حبيب، التى أثيرت أمس عبر مواقع التواصل الاجتماعى.



وكتبت رانيا محمود ياسين على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :" أنا مش فاهمة إيه الاستفادة من تسريب مكالمة الشخص بيتكلم من وجهة نظره في حياة ابنه الي ممكن ماتكونش ده وجهة نظر ابنه نفسه".



وتابعت :"التسريب ده هيتسبب في خراب البيت لحد امتي هتفضل السوشيل ميديا تخترق بيوتنا واسرارنا وحياتنا في الوقت أن الأمور لو ما وصلتش للعامة وللعلن ممكن يبقي في خط رجعه لكل الأطراف لكن الفضايح دي بتخرب البيوت".



واختتمت :"اتقوا الله بجد بقي شيء مقزز أوى حقيقي احنا في زمن المسخ".