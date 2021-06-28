برلماني: برامج الحماية الاجتماعية وتحقيق التنمية الشاملة أبرز مكتسبات «30 يونيو»

أكد النائب حسن عمار عضو مجلس النواب، أن التاريخ سيظل يذكر ثورة 30 يونيو الشعبية التي كانت سببًا رئيسيًا في استرداد البلاد من جماعة إرهابية ظلت تسيطر على مؤسسات الدولة لمدة عام كامل، في محاولة منها لتنفيذ مخططها الخاص بالتنظيم الدولي وطمس معالم الدولة المصرية، ليخرج الشعب ويثور على الهيمنة ويصحح أخطاء عام مضي من الفشل إلى أن كللت ثورته بالنجاح واسقاط حكم مكتب الإرشاد.



وأضاف «عمار»، إن ما تم في مصر منذ ثورة 30 يونيو حتى الآن إنجاز كبير خصوصًا فيما يتعلق بالبنية التحتية وغيرها من الاصلاحات التي تؤدي لنتائج قوية تمس الطبقات الفقيرة والأقل دخلا، باعتبارهم رمانة الميزان والمؤشر الحقيقي للنجاح، موضحًا أن الوضع الاقتصادي الحالي خير شاهدًا ودليل علي مكتسبات 30 يونيو، بتحقيق طفرات كبيرة في كل النواحي سواء فيما يخص تحرير سعر الصرف، واكتشافات الغاز وبنية تشريعية تخدم جذب استثمارات خارجية لمصر مما انعكاس ذلك علي وضع مصر الاقتصادي.



وأكد عضو مجلس النواب، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، استطاع إعادة مصر لريادتها ومكانتها الدولية والإقليمية، فضلا عن احترام العالم بعد مرورها على الطريق الصحيح لتحقيق التنمية وإعادة بناء دولة قوية من جديد، وفقًا لاستراتيجية واضحة وهي بناء الانسان وتوفير حياة كريمة بمفهومها الشامل.



ورأى «عمار»، أن من أهم مكتسبات ثورة يونيو هي برامج الحماية الاجتماعية والمبادرات الرئاسية، مثل سجون بلا غارمات، ومشروع تطوير العشوائيات، و100 مليون صحة، ومبادرة حياة كريمة، زيادة المعاشات التأمينية والضمانية، وكذلك قرار ضم العلاوات الخمس، ورد أموال صناديق المعاشات، وإصدار قانون التأمين الصحي الشامل، وزيادة الرواتب ورفع الحد الأدنى للأجور، فضلًا عن زيادة معاشات تكافل وكرامة ليصل الحد الأدنى لأي معاش تكاملي 900 جنيه، كل هذا لم نره من قبل خلال العقود الماضية، مؤكدًا ان الرئيس السيسي حرص علي تطبيق حزمة من برامج الحماية الاجتماعية ورعاية الفئات الأكثر احتياجا بعد ثورة 30 يونيو طبقت بشكل عملي ولأول مرة في تلك الفترة بتاريخ مصر من بعد ثورة 23 يوليو 1952.