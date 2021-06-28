أبرز قرارات مجلس جامعة المنصورة لشهر يونيو 2021م



عقد مجلس جامعة المنصورة جلسته رقم 576اليوم الاثنين 28 يونيو 2021 م برئاسة أ.د أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة

وتم خلال الجلسة التصديق على اعتماد برنامج اللغة اليونانية الحديثة- بنظام الساعات المعتمدة (برنامج نوعي ) بكلية الآداب، والتصديق على اعتماد لائحتي برنامجي (تقنيات الذكاء الاصطناعي في التعليم - تكنولوجيا التعليم لذوي الاحتياجات الخاصة)- بنظام الساعات المعتمدة (برنامج نوعي ) بكلية التربية النوعية.



انشاء مركز الذكاء الاصطناعي

ووافق المجلس على انشاء مركز الذكاء الاصطناعي للبحوث الطبية (وحدة ذات طابع خاص) واعتماد لائحته المالية والإدارية

وأحيط المجلس علما بتمويل 56 مقترح بحثى ماجستير ودكتوراه بحد أقصى 25 الف جنيه للمنحة الواحدة بإجمالي تمويل 1.500.000 جنيه مصري وذلك وفقا لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

مقترحات الابحاث

وتشمل المقترحات: مجال الطاقة 10 مقترحات، مجال المياه 6 مقترحات، مجال الزراعة والري 7 مقترحات، مجال العلوم الانسانية 5 مقترحات، مجال الصحة 28 مقترح

وتمت الموافقة على فتح باب القبول وبدء الدراسة للعام الأكاديمي 2021-2022 بالدبلوماتين التاليتين بكلية الآداب:

الدبلوم المهني في مواجهة وتعاطي وإدمان المخدرات - قسم علم النفس - بنظام الساعات المعتمدة

، الدبلوم المهني للإرشاد الأسرى - قسم الاجتماع - بنظام الساعات المعتمدة.



كما تم إحاطة المجلس علمًا بمعاملة 2 مواطن يمنى الجنسية المعاملة المقررة للمصريين في عملية زراعة الكبد بمركز جراحة الجهاز الهضمي ومعاملة 2 طفل ليبي الجنسية المعاملة المقررة للمصريين ماليًا لتلقي العلاج بمستشفى الأطفال الجامعي.



كما وافق المجلس على برتوكول التعاون بين جامعة المنصورة والمؤسسة التعليمة للتعليم العالي بتمويل الحكومة الاتحادية جامعة موسكو الحكومية للهندسة المدنية – جامعة البحوث الوطنية – الاتحاد الروسي