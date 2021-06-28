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تعرف على أبرز قرارات مجلس جامعة المنصورة لشهر يونيو

الإثنين 28/يونيو/2021 - 05:17 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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عقد مجلس جامعة المنصورة اليوم جلسته رقم 576 برئاسة الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة

وخلال الجلسة تم التصديق على اعتماد برنامج اللغة اليونانية الحديثة- بنظام الساعات المعتمدة (برنامج نوعي ) بكلية الآداب،

كما تم التصديق على اعتماد لائحتي برنامجي (تقنيات الذكاء الاصطناعي في التعليم - تكنولوجيا التعليم لذوي الاحتياجات الخاصة)- بنظام الساعات المعتمدة (برنامج نوعي ) بكلية التربية النوعية،
ووافق المجلس على انشاء مركز الذكاء الاصطناعي للبحوث الطبية (وحدة ذات طابع خاص) واعتماد لائحته المالية والإدارية

كما تم أحاطة المجلس علما بتمويل عدد 56 مقترح بحثى ماجستير ودكتوراه بحد أقصى 25 الف جنيه للمنحة الواحدة بإجمالي تمويل 1.500.000 جنيه مصري وذلك وفقا لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

وشملت المقترحات مجال الطاقة 10 مقترحات، مجال المياه 6 مقترحات، مجال الزراعة والري 7 مقترحات، مجال العلوم الانسانية 5 مقترحات، مجال الصحة 28 مقترح

و وافق المجلس على فتح باب القبول وبدء الدراسة للعام الأكاديمي 2021-2022 بالدبلوماتين التاليتين بكلية الآداب
الدبلوم المهني في مواجهة وتعاطي وإدمان المخدرات - قسم علم النفس - بنظام الساعات المعتمدة
، الدبلوم المهني للإرشاد الأسرى - قسم الاجتماع - بنظام الساعات المعتمدة
كما تم إحاطة المجلس علمًا بمعاملة 2 مواطن يمنى الجنسية المعاملة المقررة للمصريين في عملية زراعة الكبد بمركز جراحة الجهاز الهضمي ومعاملة 2 طفل ليبي الجنسية المعاملة المقررة للمصريين ماليًا لتلقي العلاج بمستشفى الأطفال الجامعي

كما وافق المجلس على برتوكول التعاون بين جامعة المنصورة والمؤسسة التعليمة للتعليم العالي بتمويل الحكومة الاتحادية جامعة موسكو الحكومية للهندسة المدنية – جامعة البحوث الوطنية – الاتحاد الروسي
تعرف على أبرز قرارات مجلس جامعة المنصورة لشهر يونيو
تعرف على أبرز قرارات مجلس جامعة المنصورة لشهر يونيو
تعرف على أبرز قرارات مجلس جامعة المنصورة لشهر يونيو
تعرف على أبرز قرارات مجلس جامعة المنصورة لشهر يونيو
تعرف على أبرز قرارات مجلس جامعة المنصورة لشهر يونيو
تعرف على أبرز قرارات مجلس جامعة المنصورة لشهر يونيو
تعرف على أبرز قرارات مجلس جامعة المنصورة لشهر يونيو
تعرف على أبرز قرارات مجلس جامعة المنصورة لشهر يونيو
تعرف على أبرز قرارات مجلس جامعة المنصورة لشهر يونيو
تعرف على أبرز قرارات مجلس جامعة المنصورة لشهر يونيو

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