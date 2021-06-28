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مصر تتعافى.. كيف تراجعت معدلات الإصابة بكورونا خلال الفترة الأخيرة؟

الإثنين 28/يونيو/2021 - 05:21 م
بوابة الفجر
محمد عوده
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نجاحات مبهرة، حققتها الدولة المصرية في مواجهة جائحة كورونا، التي بدأت في مدينة ووهان الصينية، خلال شهر مارس من العام الماضي، ثم سرعان ما انتشرت في بقية دول العالم، مخلفة ما يربو على 181 مليون حالة إصابة، وما يقرب من 4 ملايين حالة وفاة.

ففور ظهور الجائحة، اتخذت مصر عددا من الإجراءات التي من شأنها أن تحد من انتقال وتسلل العدوى بشكل سريع إلى الأراضي المصرية، من خلال تشديد الإجراءات المفروضة على الوافدين من الخارج، وتوفير أماكن لقضاء فترة عزل قبل السماح لهم بالعودة إلى منازلهم، إلى جانب فرض إجراءات الغلق الجزئي، التي بدأت مصر تخفيفها في إطار خطتها للتعايش مع الجائحة، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية، وفي مقدمتها إلزام المواطنين بارتداء الكمامات في الأماكن العامة والمصالح الحكومية ووسائل النقل الجماعي، وإلزام الفنادق والمطاعم والمقاهي وقاعات الأفراح بنسب إشغال محددة، ومنع تقديم الشيشة في المقاهي للسيطرة على الفيروس ومنع انتقال العدوى من شخص لآخر، ومنع إقامة سرادقات العزاء، سواء في دور المناسبات أو في الشوارع، وفرض غرامات على المخالفين لتلك الإجراءات الإلزامية التي أقرتها الحكومة، واللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا.

وتواصل مصر تكثيف الإجراءات الاحترازية، التي تساهم في الحد من انتقال العدوى، وتفشي الجائحة، جنبا إلى جنب مع جهودها في توفير جرعات من لقاحات كورونا، التي أقرتها منظمة الصحة العالمية، من خلال الاستيراد، ومن خلال التصنيع المحلي لبعض تلك اللقاحات، التي تهدف في الأساس إلى تعزيز مناعة القطيع، وبالتالي تسهل عملية السيطرة على الجائحة.

وخلال الموجتين الأولى والثانية من الجائحة، حققت مصر نجاحات عظيمة، استمرت حتى باتت الموجة الثالثة على الانتهاء، ولعل خي دليل على ذلك تراجع معدلات الإصابة خلال الفترة الأخيرة، على نحو ترصده "الفجر" فيما يلي من سطور:

ففي يوم الثلاثاء الماضي، أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن خروج 799 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 206852 حالة، في الوقت الذي تم فيه تسجيل 498 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ووفاة 37 حالة جديدة.

وفي يوم الأربعاء الماضي، أعلنت الوزارة عن خروج 559 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 207411 حالة، بينما تم تسجيل 466 حالة إصابة جديدة، و32 حالة وفاة.

وفي يوم الخميس الماضي، خرج 781 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 208192 حالة، في الوقت الذي تم فيه تسجيل 423 حالة إصابة جديدة و35 حالة وفاة.

وفي يوم الجمعة الماضي، أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن خروج 765 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 208957 حالة، بينما سجلت الوزارة 412 حالة إصابة جديدة، ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، و29 حالة وفاة.

وفي يوم السبت الماضي، تم الإعلان عن خروج 438 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 209395 حالة، بينما تم تسجيل 409 حالات إصابة جديدة، ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، و31 حالة وفاة.

وأمس الأحد، أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن خروج 657 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 210052 حالة، بينما تم تسجيل 389 حالة إصابة جديدة و30 حالة وفاة.

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