خالد الجندي: الأزهر قائد الوسطية والاتزان

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الأزهر الشريف هو الجهة الوحيدة التي يعتمد عليها المصريون في عقيدتهم وطريقة التناول الديني التي يجب أن يتعاملوا بها.



وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الاثنين، أن الإسلام واحد، ولكن أسلوب التدين الأسيوي يختلف عن أسلوب التدين الإفريقي، موضحًا أن تدين المسلم في الجاليات الأوروبية حضاري وهادئ ومميز وخالي من التعصب، بينما التدين في الدول الصحراوية والبترولية والإفريقية بشكل عام متشنج ومتوتر.



وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن هذا ينتج عنه صراع بين هذه المدارس الدعوية المختلفة، مشددًا على أن منهج الأزهر متزن ووسطي ومعتدل وهادئ يقبل الأخر ويشارك في صنع الحضارة، والمصريين لا يتناسب معهم المنهج السلفي المتشنج الذي لا يقبل الأخر في أي شيء سواء في العقيدية أو الفكر أو اختلاف المذهب أو السلوك.

