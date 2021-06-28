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العناية الإلهية تنقذ مستقلي سيارة سوزوكي من الموت بالمريوطية

الإثنين 28/يونيو/2021 - 05:24 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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أنقذت العناية الإلهية قائد ومستقلي سيارة سوزوكي فان من الموت إثر سقوطها في ترعة المريوطية، جنوب محافظة الجيزة، اليوم الإثنين، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.


تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة لمرور الجيزة إشارة من شرطة النجدة بسقوط سيارة بترعة المريوطية، جنوب المحافظة.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة وبالفحص والمعاينة تبين أنه أثناء سير سيارة سوزوكي فان بطريق المريوطية، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها ما أدى إلى انقلابها وسقوطها بمجرى الترعة.

ولم يسفر الحادث عن وقوع خسائر بشرية، وتم إنقاذ قائد السيارة ومستقليها، والاستعانة بمعدات الحي لانتشال حطام السيارة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة.

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