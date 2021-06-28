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خبر سار لمنتخب ألمانيا قبل موقعة إنجلترا في يورو 2020

الإثنين 28/يونيو/2021 - 05:30 م
بوابة الفجر
وكالات
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يستعد ليون غوريتسكا لتعزيز خط وسط ألمانيا ضد إنجلترا، في المواجهة المرتقبة الثلاثاء على ملعب ويمبلي في لندن في الدور ثمن النهائي من كأس أوروبا "يورو 2020" بعد أن استغل فترة توقف النشاط الكروي خلال جاحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" لتقوية عضلات جسمه.

 

فبعد توقف الدوري الألماني في مارس 2020، عاد غوريتسكا إلى الملاعب بعد استئناف النشاط إثر توقف دام حوالي الشهرين وقد بدا مفتول العضلات وعلق على هذا الأمر بالقول: أستطيع القول بأنه منذ امتلاك هذه العضلات، أخوض المباريات بشعور مختلف. لقد جعلني هذا الأمر أكثر قوة.

 

ويواجه مدرب منتخب ألمانيا يواخيم لوف ضغوطات لإحداث تغييرات، لاسيما في خط الوسط إذ لم يقدّم الثنائي توني كروس وايلكاي غندوغان المستوى المأمول منهما، في حين تألق غوريتسكا في المباراة ضد المجر بعد نزوله بديلا في الشوط الثاني وسجل هدف التعادل 2-2 لينقذ منتخب بلاده من خروج مبكر.

 

 

وكان دور غوريتسكا في البطولة الحالية محدودا، نظرا لأنه كان يتعافى من تمزق في فخذه أبعده أكثر من شهر عن الملاعب قبل انطلاق كأس أوروبا، لكنه في كل مرة شارك فيها كان له تأثير. فقد كان قاب قوسين أو أدنى من التسجيل في المباراة التي فاز بها فريقه على البرتغال 4-2 عندما أصاب العارضة بتسديدة قوية من مشارف المنطقة، قبل ان يسجل هدفا ثمينا في مرمى المجر كان جواز سفر فريقه إلى الدور ثمن النهائي.

 

ولا يكتفي غوريتسكا في مساعدة ناديه بايرن ميوني ومنتخب ألمانيا من خلال الجهود الكبيرة التي يظهرها على أرضية المستطيل الاخضر، بل يقوم بأعمال خيرية كذلك خارج الملعب. ففي العام الماضي قام بمساندة زميله جوشوا كيميش بمنح مبلغ مليون يورو لتأسيس حملة "وي كيك كورونا" لمساعدة الجمعيات الخيرية خلال الجائحة.

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