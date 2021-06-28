أزمة كبرى تضرب كايرز تشيفز قبل مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا









محمد الدمتناوي





تأهل فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي إلى المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا بعدما تفوق على الوداد المغربي، ليضرب موعدًا مع الأهلي المصري.





وهناك حالة عدد من الملفات الصعبة تواجه الفريق الجنوب إفريقي، أبرزها حسم ملف قائمة اللاعبين المنتهية عقودهم والتي تضم 8 أسماء.





ويعد خاما بيليات ورامالوي مفاهيليلي. من أبرز المتواجدين في القائمة ولكن يحق لإدارة النادي الحفاظ على وجودهم بسبب تضمن عقودهم على بند أحقية تمديد مشاركتهم لموسم آخر.





كما سيكون من حق كل من كجوتسو موليكو - برنارد باركر - بروس بيفوما - ويلارد كاتسندي - ليبوجانج مانياما - إيتوميلينج كهون، حسم مصيرهم بمفردهم دون النظر لموقف النادي الذي لا يملك إجبارهم على خوض المباراة النهائية.



