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تجديد حبس زوج علا القرضاوي 45 يوما على ذمة التحقيقات

الإثنين 28/يونيو/2021 - 05:38 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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قررت غرفة مشورة بمحكمة الجنايات أمام الدائرة الثالثة المنعقدة بمجمع محاكمطرة،ة تجديد حبس المهندس حسام الدين علي (60 عام) زوج علا القرضاوي و2 متهمين أخرين في القضية رقم 58 لسنة 2020 المتهمين  فيها بالانضمام لجماعة إرهابية وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.

والمتهمون المنظور أمر تجديد حبسهم هم كل من طارق أحمد محمود صالح وحسام الدين على على خلف وخالد عبد الحميد محمد. 

كانت غرفة المشورة قد أخلت سبيل المهندس حسام الدين علي خلف (60 عام) زوج علا القرضاوي إبنة يوسف القرضاوي في 19 يوليو 2019 بعد انتهاء مدة الحبس الاحتياطي " عامين " على ذمة القضية 316 لسنة 2017 والمتهم فيها زوجته علا القرضاوي بتهم من بينها الانضمام لجماعة إرهابية وتمويل الجماعة الإرهابية. 

جدير بالذكر بأن حسام الدين علي خلف كان قد ألقي القبض عليه قبل ذلك في 30 يونيو 2014  وتم حبسه لمدة عامين على ذمة القضية 473 لسنة 2014 المعروفة بـ " تحالف دعم الشرعية " وتم إخلاء سبيله في مارس 2016، وتم إلقاء القبض عليه مرة أخري في يونيو 2017

 

وأستمعت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الاول للنيابة الي أقوال حسام الدين علي خلف في اتهامه بالقضية الجديدة وواجهته ببعض الاسئلة حول مواقفه تجاه 30 يونيو وجماعة الإخوان المسلمين.

ودفع المحامين الحاضرين مع المتهم حسام الدين علي خلف أمام النيابة بضرورة إخلاء سبيله ودفعوا أيضًا بالدفع بتزوير محضر القاء القبض علي موكلهم.

كما تجدر الإشارة بأن علا القرضاوي إبنة يوسف القرضاوي تم  إخلاء سبيلها في يوليو 2019 على ذمة القضية 316 لسنة 2017 والمعروفة إعلاميًا بـ " تمويل الإرهاب " وتم القاء القبض عليها مرة أخري لاتهامها في على ذمة القضية رقم 800 لسنة 2019 بتهم مشابهة من بينها الانضمام والتمويل.

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