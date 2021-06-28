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وزير الصحة البريطاني الجديد: لا عودة إلى الوراء فيما يتعلق برفع القيود

الإثنين 28/يونيو/2021 - 05:36 م
بوابة الفجر
وكالات
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قال وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد إنه "لا عودة إلى الوراء" بشأن رفع قيود كورونا المتبقية، في ظل دعوات له لتحذير الحكومة من الضغوط التي يسببها الوباء على هيئة الخدمات الصحية.

 

وأشار جاويد إلى أنه سيحدد خارطة الطريق المحدثة خارج القيود عندما يخاطب النواب خلال جلسة لمجلس العموم بعد ظهر اليوم الاثنين، مضيفا: "أريد أن أرى القيود ترفع وأن تعود الحياة إلى طبيعتها بأسرع ما يمكن".

 

وقال: "لا عودة إلى الوراء فيما يتعلق برفع القيود ولهذا السبب نريد أن نكون حذرين خلال هذه العملية".

 

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أعلن في وقت سابق أنه "من المحتمل جدا" أن يكون يوم 19 يوليو هو موعد رفع القيود، مما يسمح للمملكة المتحدة بالعودة إلى الحياة الطبيعية نسبيا.

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