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شيرين عبد الوهاب: أنا مش خايفة من حاجة.. والجمهور يدعمها

الإثنين 28/يونيو/2021 - 06:33 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تداول جمهور الفنانة شيرين عبد الوهاب تسجيلا صوتيا لها أرسلته لهم من قبل، وقالت فيه "طول ما الفانز اللي بيحبوني ورايا، أنا مش خايفة من حاجة .. ربنا يخليكوا ليا يارب".


ودشن عدد من رواد السوشيال ميديا هاشتاج #كلنا_شيرين، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.



يذكر أن المطربة شيرين عبد الوهاب أثارت الجدل خلال الساعات القليلة الماضية بعد تسريب زعم فيه حسين حبيب والد الفنان حسام حبيب علي مواقع التواصل الاجتماعي، يتحدث فيه عن خطة ابنه حسام حبيب للزواج سرا على الفنانة شيرين عبد الوهاب، وذلك من أجل إنجاب أطفال ، كما يخطط من أجل سرقة أموالها.

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