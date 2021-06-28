نشوى مصطفى تبدأ تحضيرات الموسم الثاني لبرنامج "بنت البلد"

بدأت الفنانة نشوى مصطفى تحضيرات الموسم الثاني لبرنامجها "بنت البلد"، وتستعد لعرض أولى حلقاته خلال الفترة المقبلة، من إنتاج شركة "ميديا فاكتوري".





ويُعرض الموسم الثاني عبر شاشة قناة "صدى البلد 2"، بدءً من يوم الاثنين حتى يوم الخميس من كل أسبوع، في تمام الساعة الخامسة مساءً.





وسبق ونشرت نشوى مقطع فيديو من كواليس تحضيراتها للبرنامج، وسط الديكور الجديد، عبر حسابها الشخصي على "انستجرام"، وعلقت قائلة: "يارب توفيقك يارب ما شاء الله تبارك الله.. قريبًا".









وحصدت نشوى مصطفى نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، بتقديمها الموسم الأول من برنامج "بنت البلد" المذاع عبر شاشة قناة "المحور"، الذي دارت محاوره في القالب الاجتماعي وموضعات تمس كل بيت مصري.



