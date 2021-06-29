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الحرارة تواصل الارتفاع.. تحذيرات مهمة من الأرصاد بشأن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 07:47 ص
أرشيفية
أرشيفية
محمد عوده
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تواصل درجات الحرارة الارتفاع، بفعل الموجة الحارة التي تشهدها مصر، خلال الفترة الحالية، والتي بدأت قبل 3 أيام، وتستغرق نحو أسبوع.

ويحذر خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية من ارتفاع جديد في درجات الحرارة، عن المعدلات الطبيعية، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الرطوبة، مما يؤدي إلى زيادة الإحساس بحرارة الجو ليلا ونهارا.

وبالنسبة لحالة الطقس، اليوم الثلاثاء، يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، حار على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف على السواحل الشمالية.

فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" لمتابعيها حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال الفترة من يوم الثلاثاء 29 يونيو 2021، وحتى يوم الأحد 4 يوليو 2021، وفق ما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

يمتد منخفض الهند الموسمي على معظم الأنحاء، ويؤدي إلى ارتفاع في درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.

ويسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، معتدل ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف على السواحل الشمالية.

وتتكون شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحا تقريبا، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

كما تنشط الرياح على بعض المناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء، على فترات متقطعة.

وتكون درجات الحرارة خلال تلك الفترة على النحو التالي:

يوم الثلاثاء 29 يونيو 2021:
- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 38 درجة، والسواحل الشمالية 32 درجة، وجنوب سيناء 39 درجة، وشمال الصعيد 39 درجة، وجنوب الصعيد 44 درجة.

يوم الأربعاء 30 يونيو 2021:
- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 38 درجة، والسواحل الشمالية 32 درجة، وجنوب سيناء 40 درجة، وشمال الصعيد 39 درجة، وجنوب الصعيد 44 درجة.

يوم الخميس 1 يوليو 2021:
- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 38 درجة، والسواحل الشمالية 32 درجة، وجنوب سيناء 40 درجة، وشمال الصعيد 40 درجة، وجنوب الصعيد 44 درجة.

يوم الجمعة 2 يوليو 2021:
- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 39 درجة، والسواحل الشمالية 33 درجة، وجنوب سيناء 40 درجة، وشمال الصعيد 41 درجة، وجنوب الصعيد 44 درجة.

يوم السبت 3 يوليو 2021:
- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 39 درجة، والسواحل الشمالية 33 درجة، وجنوب سيناء 41 درجة، وشمال الصعيد 42 درجة، وجنوب الصعيد 45 درجة.

يوم الأحد 4 يوليو 2021:
- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 38 درجة، والسواحل الشمالية 31 درجة، وجنوب سيناء 40 درجة، وشمال الصعيد 39 درجة، وجنوب الصعيد 45 درجة.

أما بالنسبة لمتوسط نسبة الرطوبة المتوقعة خلال تلك الفترة، فتكون كما يلي:
- تتراوح نسبة الرطوبة العظمى ليلا في القاهرة والوجه البحري بين 80% إلى 85%، بينما تتراوح نسبة الرطوبة الصغرى نهارا بين 25% إلى 30%.

- تتراوح نسبة الرطوبة العظمى ليلا في السواحل الشمالية بين 90% إلى 95%، بينما تتراوح نسبة الرطوبة الصغرى نهارا بين 40% إلى 45%.

- تتراوح نسبة الرطوبة العظمى ليلا في جنوب سيناء بين 55% إلى 60%، بينما تتراوح نسبة الرطوبة الصغرى نهارا بين 30% إلى 35%.

- تتراوح نسبة الرطوبة العظمى ليلا في شمال الصعيد بين 40% إلى 45%، بينما تتراوح نسبة الرطوبة الصغرى نهارا بين 25% إلى 30%.

- تتراوح نسبة الرطوبة العظمى ليلا في جنوب الصعيد بين 35% إلى 40%، بينما تتراوح نسبة الرطوبة الصغرى نهارا بين 15% إلى 20%.

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