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الزراعة: إنطلاق الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

الإثنين 28/يونيو/2021 - 06:32 م
بوابة الفجر
محمد عصام
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تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة تقريرًا من الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية يفيد انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع يوم 26 يونيو 2021 بجميع محافظات الجمهورية للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

وأفاد التقرير أنه خلال يومين من انطلاق الحملة تم تحصين أكثر من 385 ألف جرعة على النحو التالي 196 ألف و594 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية بينهم " 114 ألف و88 رأس أبقار، 63 ألف و877 رأس جاموس، 15 ألف و652 رأس أغنام، 2977 رأس ماعز".

وتحصين 188 ألف و621 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع بينهم " 107 ألف و98 رأس أبقار، 62 ألف و777 رأس جاموس، 15 ألف و652 رأس أغنام، 2977 رأس ماعز، 117 راس جمال" 

وتناشد الهيئة العامة للخدمات البيطرية السادة المربين التجاوب مع الحملة والحرص على تحصين مواشيهم لحمايتها من الأمراض والأوبئة.

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