"سهرانين الليل".. أغنية جديدة لـــ هشام عباس





طرحت اليوم شركتا "مزيكا وعالم الفن" للنجم هشام عباس، أغنيته الجديدة "سهرانين الليل " - Lyrics Video- على اليوتيوب وجميع المتاجر الإلكترونية، ومحطات الراديو.





الفنان هشام عباس قرر ألا يبتعد عن جمهوره ومحبيه فترات طويلة، وأشار بأنه سيعود من وقت لآخر بعمل جديد، وذلك بعد عودته إلى الساحة الغنائية بعد فترة غياب ونجاح ألبومه الأخير "عامل ضجة" الذى طرحته شركتا "مزيكا وعالم الفن" فى نوفمبر الماضى.. أغنية "سهرانين الليل" من كلمات أمير طعيمة وألحان محمد يحيى وتوزيع كريم عبد الوهاب.. يقول مطلعها:..

ياسهرانين الليل قلبى انا مال.. طب قولولى انا هاعمل ايه

ويلى انا ويل حالى بقى حال.. اه يامين يلايمنى عليه

ليل ياليل ياعين ده اللى الحياه ليل ياليل ياعين

تحلو بيه وبيه كل اللى بحلم بيه

ليل ياليل ياعين واللى بهواه ليل ياليل ياعين

حياخدنى ليه ومين لمس القمر بايديه

ياسهرانين الليل آه قلبى انا مال

طب قولولى انا هاعمل ايه