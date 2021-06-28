عبد الدايم : تكثيف التبادل الثقافي والفني بين مصر والأردن وتنفيذ العديد من الفعاليات المتنوعة



استقبلت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، أمجد العضايلة، سفير المملكة الأردنية بمصر وبحضور الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصوية، صبرى سعيد رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون المشترك فى مختلف المجالات الفكرية والفنية بين البلدين الشقيقين خاصة في ظل العودة التدريجية للنشاطات الثقافية وضمن ضوابط صحية متبعة، بعد توقف لاكثر من عام بسبب المحددات الاستثنائية التى فرضتها جائحة كورورنا على المشهد الثقافي، حيث جرى مناقشة واستعراض آليات الاستفادة من المناسبات الثقافية، التي ستنظمها البلدان في المستقبل القريب، وفي مقدمتها مهرجان جرش والفعاليات الفنية والعروض التي تنفذها دار الأوبرا المصرية، بهدف تعزيز منظومة التبادل والشراكة وعرض التجارب الثقافية والفنية في كلا المجتمعين.





وخلال اللقاء أكدت عبد الدايم أن القوى الناعمة وسيلة للتقارب بين شعوب العالم وجسرا لتبادل الرؤى والإبداعات المتنوعة، مشيرة الى قوة وعمق العلاقات بين مصر والاردن والتقارب الوجدانى بين شعبيهما، وأوضحت اهمية تكثيف التبادل الثقافى والفنى بين البلدين خلال الفترة القادمة من خلال تنفيذ العديد من الفعاليات المتنوعة، كما استعرضت وزيرة الثقافة النشاطات الثقافية التي سيتضمنها العام الجاري، وأبرزها انطلاق مهرجان القاهرة الدولي للكتاب والذي يشكل مظلة ثقافية واسعة في العالم العربي، وتشارك فيه العديد من الدول العربية ومن ضمنها الأردن.



وأكد العضايلة تطلّع الأردن ومصر لتعزيز أطر التعاون الثقافي وتعميقه، مشيدًا بالدور الرائد والمميز الذي تلعبه وزارة الثقافة المصرية فى تفعيل آليات التواصل الابداعى وإحداث حالة متميزة من الحراك الإبداعى بين مصر ومختلف بلاد العالم، مبديًا سعادته باقامة أنشطة تبادلية تعكس ألوان الفنون والثقافة فى المجتمعين المصرى والأردني وتسهم في تعزيز فكرة لقاء الحضارات وحوار الثقافات.



وفى نهاية اللقاء اتفق الجانبان على حشد كافة الجهود المشتركة لنجاح التعاون المرجو بالشكل الأمثل الذي يليق بالمكانة التاريخية والثقافية للبلدين.