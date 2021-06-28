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«اتصور بـ ٨٠٠ جنيه داخل قايتباي»..تعرف على ضوابط وإشتراطات لتصوير الفوتوسيشن داخل القلعة

الإثنين 28/يونيو/2021 - 06:16 م
بوابة الفجر
فيروز حسني
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إذا كنت تريد تصوير "فوتوسيشن" داخل قلعة قايتباي بالإسكندرية، عليك الإلتزام ببعض الإشتراطات الجديدة أُعلنت عنها وفق ضوابط جديدة.

قال الدكتور عمرو الشحات، مدير عام قلعة قايتباي في الإسكندرية، في تصريحات صحفية إن التصوير داخل القلعة سيكون وفقًا لبعض الإجراءات التي ينص عليها وتشمل رسوم تصوير "الفوتوسيشن"، بـ ٨٠٠ جنيه لمدة ساعة، لسيشن غير تجاري.

وتابع أن الحجز يكون عن طريق مسؤول العلاقات العامة والإدارة داخل القلعة، عن طريق إتفاق على الموعد خلال مواعيد الزيارات الرسمية للقلعة.

وأضاف: « وتشمل الضوابط أن يكون التصوير دون تعطيل حركة الزيارة بالقلعة، وأن يُسمح بالتصوير في الأماكن المفتوحة المتاحة للزيارة بالقلعة والإلتزام التام بالقواعد العامة للزيارة».

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