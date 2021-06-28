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بعد لحن "بنحبك" لآصالة .. "قرب تعالالي" مفاجاة أحمد سعد لهبة مختار

الإثنين 28/يونيو/2021 - 07:52 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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اطلقت المطربة هبة مختار برومو كليبها الجديد "قرب تعالالي" على قناة مزيكا وهي الأغنية التي تتعاون فيها للمرة الأولى مع الفنان أحمد سعد رغم علاقة الصداقة التي تجمعهما فهما خريجي نفس الدفعه بمعهد الموسيقي العربية والتي ضمت شيرين عبد الوهاب ورامي صبري.

وشارك أحمد سعد بوضع لحن أغنية "قرب تعالالي "واشرف على تنفيذها لقناعته بمدى موهبة وقوة صوت هبة مختار فهو مقل في عمل ألحان لمطربين آخرين وكانت آخر أعماله كملحن لأغنية وطنية لمصر بعنوان"بنحبك".

"قرب تعالالي" كلمات محمد فتحي ولحن أحمد سعد،توزيع محمود صلاح واخراج مصطفي عامر ومنتج فني واشراف سمير محمد ومن المقرر إطلاق الكليب خلال الأيام القليلة القادمة.


ونشرت هبة على قناتها بيوتيوب مقطعا لفيديو يجمعها بأحمد سعد من كواليس تسجيل "قرب تعالالي" التي تعود بها بعد غياب قرابة العامين بسبب جائحة"كورونا" حيث اطلقت في عيد الحب ٢٠١٩ أغنية "سيد الرجالة " كلمات محمد جشم، لحن سامر أبو طالب وتوزيع عمرو إسماعيل.


وكانت هبة مختار قد حققت صدي كبيرا منذ بداية مشوارها الفني بالعديد من الاغاني المميزة منها "خليني علي بالك"، "ماتفكرش فيا"،"واحدة غيري"،"يسعد أيامك" و"قلبي اللي حبك".

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